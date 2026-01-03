Le esplosioni scuotono Caracas. Il presidente venezuelano invita la popolazione all’azione

AgenPress. Il governo venezuelano ha invitato i suoi sostenitori a scendere in piazza.

In una dichiarazione si legge che il presidente Nicolás Maduro ha “ordinato l’attuazione di tutti i piani di difesa nazionale” e ha dichiarato “lo stato di agitazione esterna”. Tale stato di emergenza gli conferisce il potere di sospendere i diritti delle persone e di ampliare il ruolo delle forze armate.

Maduro ha anche affermato che gli Stati Uniti vogliono imporre un cambio di governo in Venezuela e ottenere l’accesso alle sue vaste riserve di petrolio attraverso la campagna di pressione durata mesi, iniziata con un massiccio dispiegamento militare nel Mar dei Caraibi ad agosto.

La televisione di stato iraniana ha riferito delle esplosioni di stamattina a Caracas, mostrando immagini della capitale venezuelana. L’Iran è vicino al Venezuela da anni, in parte a causa della comune ostilità verso gli Stati Uniti.