type here...

Le esplosioni scuotono Caracas. Il presidente venezuelano invita la popolazione all’azione

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il governo venezuelano ha invitato i suoi sostenitori a scendere in piazza.

In una dichiarazione si legge che il presidente Nicolás Maduro ha “ordinato l’attuazione di tutti i piani di difesa nazionale” e ha dichiarato “lo stato di agitazione esterna”. Tale stato di emergenza gli conferisce il potere di sospendere i diritti delle persone e di ampliare il ruolo delle forze armate.

Maduro ha anche affermato che gli Stati Uniti vogliono imporre un cambio di governo in Venezuela e ottenere l’accesso alle sue vaste riserve di petrolio attraverso la campagna di pressione durata mesi, iniziata con un massiccio dispiegamento militare nel Mar dei Caraibi ad agosto.

La televisione di stato iraniana ha riferito delle esplosioni di stamattina a Caracas, mostrando immagini della capitale venezuelana. L’Iran è vicino al Venezuela da anni, in parte a causa della comune ostilità verso gli Stati Uniti.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits