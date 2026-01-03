Maduro è stato trasferito a New York dove dovrà rispondere delle accuse presso il tribunale federale di Manhattan

AgenPress. Secondo alcune fonti una squadra di agenti dell’FBI faceva parte delle forze speciali statunitensi che hanno portato a termine la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro; ora si sta lavorando per portare Maduro a New York, dove sarà accusato presso la corte federale di Manhattan.

Secondo quanto affermato dalle autorità statunitensi, la Drug Enforcement Administration (DEA) ha lavorato per anni all’incriminazione di Maduro e di alcuni alti vertici militari in Venezuela.

Si prevede che tale lavoro costituirà la base delle accuse che saranno rese pubbliche.

Il procuratore generale degli Stati Uniti Pam Bondi ha affermato in precedenza che Maduro “si troverà presto ad affrontare l’ira della giustizia americana sul suolo americano, nei tribunali americani”, dopo la sua cattura in Venezuela.

La vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez ha affermato che il governo non è a conoscenza della posizione di Maduro e della first lady Cilia Flores, aggiungendo che l’attacco degli Stati Uniti è costato la vita a funzionari, militari e civili in tutto il Paese.