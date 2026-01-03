Maduro in manette tra i militari. Trump: “Un lavoro straordinario da parte dell’esercito statunitense”

“Lui voleva negoziare alla fine e io no”, ha detto Trump. Ha detto a Maduro che doveva “arrendersi” e che era “un passo avanti, ma alla fine… dovevamo fare qualcosa di molto più chirurgico, molto più incisivo”.

Il raid notturno ha lasciato di stucco gli altri leader mondiali, che sabato hanno risposto con un misto di condanne, in particolare da parte di quelli della regione, e qualche elogio da parte degli alleati.

I democratici a Capitol Hill hanno subito criticato la mossa, affermando che è stata fatta senza l’ autorizzazione o la consultazione del Congresso . Ma alcuni falchi repubblicani , in particolare quelli in Florida, hanno elogiato Trump.

Persino Steve Bannon, stretto alleato di Trump che si è ampiamente opposto alle proposte di un maggiore coinvolgimento militare degli Stati Uniti nelle crisi globali, ha elogiato la mossa, definendo i raid “audaci e brillanti”.

L’attacco era inizialmente previsto per quattro giorni fa, ha detto Trump, ma il meteo “non era perfetto. Il meteo deve essere perfetto”, aggiungendo che non ci sono state vittime tra i militari statunitensi né perdite di aerei durante gli attacchi.

Trump ha detto che Maduro e la moglie Flores sono stati imbarcati sulla USS Iwo Jima, una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti, e saranno diretti a New York.