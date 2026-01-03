Trump e alti funzionari iraniani si scambiano minacce sulle proteste che stanno sconvolgendo l’Iran

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alti funzionari iraniani si sono scambiati minacce, mentre le proteste sempre più diffuse hanno travolto alcune parti della Repubblica islamica, aggravando ulteriormente le tensioni tra i due Paesi dopo il bombardamento americano dei siti nucleari iraniani a giugno.

Finora almeno otto persone sono state uccise nelle violenze che hanno circondato le manifestazioni, scatenate in parte dal crollo del rial iraniano, ma che hanno visto sempre più spesso la folla scandire slogan antigovernativi.

Le proteste, giunte al sesto giorno, sono diventate le più grandi in Iran dal 2022, quando la morte della ventiduenne Mahsa Amini, sotto custodia della polizia, scatenò proteste in tutto il paese. Tuttavia, le proteste non sono mai state così diffuse e intense come quelle che hanno circondato la morte di Amini, arrestata per non aver indossato l’hijab, il velo, come richiesto dalle autorità.

Inizialmente Trump aveva scritto sulla sua piattaforma Truth Social, avvertendo l’Iran che se avesse “ucciso manifestanti pacifici”, gli Stati Uniti “sarebbero venuti in loro soccorso”.

“Siamo carichi e pronti a partire”, ha scritto Trump, senza fornire ulteriori dettagli.

Ali Larijani, ex presidente del parlamento e segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, ha affermato che Israele e gli Stati Uniti stavano fomentando le manifestazioni. Non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale accusa, che i funzionari iraniani hanno ripetutamente avanzato durante anni di proteste che hanno travolto il Paese.

“Trump dovrebbe sapere che l’intervento degli Stati Uniti nella questione interna equivale al caos nell’intera regione e alla distruzione degli interessi americani”, ha scritto Larijani su X. “Il popolo americano dovrebbe sapere che Trump ha dato inizio all’avventurismo. Dovrebbero prendersi cura dei propri soldati”.

Le osservazioni di Larijani facevano probabilmente riferimento alla vasta presenza militare americana nella regione. A giugno, l’Iran ha attaccato la base aerea di Al Udeid in Qatar dopo gli attacchi statunitensi su tre siti nucleari durante la guerra di 12 giorni di Israele contro la Repubblica Islamica.