type here...

Trump ha annunciato l’arresto del presidente del Venezuela Maduro

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie e li hanno fatti uscire dal Paese in aereo.

“Gli Stati Uniti d’America hanno portato a termine con successo un attacco contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato arrestato insieme alla moglie e portato fuori dal Paese”, ha scritto Trump in un post su Truth Social.

Il presidente americano ha aggiunto nel suo post che “l’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell’ordine americane” e che “seguiranno dettagli”, poiché “oggi alle 11:00 si terrà una conferenza stampa a Mar-a-Lago”.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits