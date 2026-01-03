Trump ha annunciato l’arresto del presidente del Venezuela Maduro

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie e li hanno fatti uscire dal Paese in aereo.

“Gli Stati Uniti d’America hanno portato a termine con successo un attacco contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato arrestato insieme alla moglie e portato fuori dal Paese”, ha scritto Trump in un post su Truth Social.

Il presidente americano ha aggiunto nel suo post che “l’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell’ordine americane” e che “seguiranno dettagli”, poiché “oggi alle 11:00 si terrà una conferenza stampa a Mar-a-Lago”.