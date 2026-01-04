Marco Rubio minaccia Cuba. “Se vivessi all’Avana e fossi nel governo, sarei preoccupato”

AgenPress. Solo un giorno dopo che gli Stati Uniti avevano condotto un’operazione militare che aveva portato alla cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, il Segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito l’avvertimento a Cuba, dichiarando a che, a suo avviso, “sono in grossi guai”.

“Non vi parlerò di quali saranno i nostri passi futuri e quali saranno le nostre attuali politiche in questo senso”, ha detto Rubio. “Ma non credo sia un mistero che non siamo grandi sostenitori del regime cubano, che, tra l’altro, è quello che sosteneva Maduro”.

Le ultime dichiarazioni di Rubio arrivano dopo che lui e il presidente Donald Trump hanno segnalato in una conferenza stampa che l’amministrazione potrebbe iniziare a prendere di mira il governo di Cuba, con il segretario di Stato che ha lanciato un severo avvertimento ai funzionari cubani: “Se vivessi all’Avana e fossi nel governo, sarei preoccupato”.

Rubio, figlio di immigrati cubani negli Stati Uniti, è da tempo un falco di Cuba e da anni si batte per un cambio di regime a Cuba e in Venezuela.