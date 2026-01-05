Il Castello di Fumone e il Borgo: un viaggio nel tempo e nella storia

AgenPress. Adagiato su un’altura che si affaccia sulla splendida Valle di Fumone, il Castello di Fumone è una delle meraviglie storiche più affascinanti e significative della regione Lazio. Questo maestoso maniero, la cui costruzione risale al X secolo, ha avuto un ruolo chiave nella storia locale, fungendo non solo da imponente fortezza ma anche da residenza nobiliare nel corso dei secoli.

La Storia e l’Evoluzione del Castello

Il Castello di Fumone è stato eretto dai Longobardi come una solida fortificazione strategica, concepita per difendere il territorio circostante. Nel XII secolo, la sua importanza crebbe ulteriormente quando divenne la residenza di nobili famiglie, tra cui i Conti di Fumone. Grazie alla sua posizione privilegiata, il castello consentiva di monitorare le vie di comunicazione e di proteggere il territorio da eventuali incursioni nemiche.

Nei tempi antichi, non essendoci altra possibilità di comunicazione, Fumone aveva il compito di avvertire dell’arrivo delle truppe nemiche lanciando alti segnali di fumo visibili fino a Roma. Dobbiamo immaginare un territorio estremamente diverso da quello attuale, privo di inquinamento del suolo e dell’aria: condizioni ideali per un’ottima visibilità anche a chilometri di distanza.

Da questo arduo compito assegnatogli deriva quindi il suo nome.

Durante il periodo medievale, questo luogo ha ospitato eventi storici di grande rilevanza, come la prigionia di Papa Celestino V, noto per la sua storica abdicazione, che ha lasciato

un segno indelebile nella storia della Chiesa.

Nel castello aleggia la leggenda sul marchesino Francesco Longhi, un bambino imbalsamato alla sua morte per volere della madre distrutta dal dolore per aver perduto il suo unico figlio maschio dopo le sette sorelle.

Sembra che il marchesino fosse stato avvelenato proprio da loro per questione di eredità.

Sembra inoltre che il suo fantasma si aggiri ancora nel castello e che lo si senta ancora giocare coi suoi giochi preferiti mentre le urla della madre, che pagò alla chiesa la concessione dell’imbalsamazione per il figlio, risuonano tra le vecchie mura.

Altre storie narrano di grida dai sotterranei del fantasma dell’antipapa Gregorio VIII e del “pozzo delle Vergini” dove le donne non illibate venivano gettate.

Architettura e Dettagli Strutturali

Il Castello di Fumone si distingue per la sua architettura imponente e suggestiva, caratterizzata da torri merlate, robuste mura e un cortile interno affascinante. La sua struttura riflette le varie fasi evolutive che ha attraversato nel corso dei secoli, mostrando una mescolanza di stili romanici e gotici.

All’interno del castello, i visitatori possono ammirare splendidi affreschi, mobili d’epoca e una cappella incantevole, che insieme raccontano la vita di corte e le tradizioni di un tempo passato.

Molto suggestivo è il giardino pensile il più conosciuto tra i giardini pensili italiani e il più alto d’Europa coi suoi alti cipressi e le siepi di bosso si erge sulla sommità del monte sul quale sorge il castello. Vennero piantati alberi di cipressi poiché questi alberi hanno radici che riescono a riconoscere un ostacolo e si espandono in orizzontale senza rialzare il terreno circostante.

Il Borgo di Fumone: Un Luogo Incantevole

Ai piedi di questo straordinario castello si estende il pittoresco borgo di Fumone, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e che incanta i visitatori con il suo fascino autentico. Le stradine acciottolate, le case in pietra che sembrano raccontare storie antiche e i piccoli negozi artigianali creano un’atmosfera unica e suggestiva.

Passeggiando per le vie del borgo, è possibile scoprire la Chiesa di San Bartolomeo, un affascinante edificio religioso che custodisce opere d’arte di grande valore storico e culturale.

Tradizioni, Cultura e Festività

Fumone è anche un importante centro di tradizioni culturali che affondano le radici nella sua lunga storia. Ogni anno, il borgo ospita eventi festivi che celebrano le tradizioni locali, come sagre gastronomiche che offrono piatti tipici della cucina laziale e rievocazioni storiche che riportano in vita momenti significativi del passato.

Queste manifestazioni non solo attraggono visitatori da ogni dove, ma offrono anche un’opportunità imperdibile per immergersi nella cultura locale e assaporare le delizie culinarie del territorio.

Il Castello di Fumone e il suo affascinante borgo rappresentano una meta ideale per chi è appassionato di storia e cultura. La bellezza del paesaggio circostante, unita alla ricchezza storica e culturale che pervade ogni angolo, rende questa località un luogo da esplorare e apprezzare.

Che si tratti di una visita per ammirare l’architettura straordinaria del castello o di una passeggiata nel borgo, Fumone offre un’esperienza unica e indimenticabile, capace di affascinare ogni visitatore con la sua storia e le sue leggende.

Donatella Arezzini