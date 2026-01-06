Parigi. Coalizione dei Volenterosi. Ecco la versione integrale dei 5 punti sottoscritti per una pace giusta e duratura in Ucraina

AgenPress. I membri della Coalizione dei Volenterosi, Ucraina e Stati Uniti, si sono riuniti oggi a Parigi. Abbiamo tutti sottolineato il nostro impegno per una pace giusta e duratura in Ucraina, in linea con i principi della Carta delle Nazioni Unite, e abbiamo accolto con favore i progressi compiuti, anche nelle discussioni tra americani, ucraini, partner europei e altri.

In particolare, la Coalizione ha chiarito che la capacità dell’Ucraina di difendersi è di fondamentale importanza per garantire il futuro della sicurezza collettiva ucraina ed euro-atlantica. Abbiamo confermato che garantire la sovranità e la sicurezza duratura dell’Ucraina sarà parte integrante di un accordo di pace e che qualsiasi accordo dovrà essere supportato da solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Siamo pronti a impegnarci in un sistema di garanzie politicamente e giuridicamente vincolanti che saranno attivate una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, in aggiunta agli accordi bilaterali di sicurezza e in conformità con i nostri rispettivi accordi giuridici e costituzionali.

Esse includeranno i seguenti elementi:

Partecipazione a un meccanismo di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco proposto dagli Stati Uniti. Ci sarà un sistema di monitoraggio del cessate il fuoco continuo e affidabile, che includerà i contributi dei membri della Coalizione dei Volenterosi. La Coalizione dei Volenterosi sarà inoltre rappresentata nella Commissione Speciale che sarà istituita per affrontare eventuali violazioni, attribuire la responsabilità e determinare i rimedi. Sostegno alle Forze Armate dell’Ucraina: la Coalizione ha concordato di continuare a fornire assistenza militare e armamenti a lungo termine alle Forze Armate dell’Ucraina per garantirne la capacità sostenibile, poiché rimarranno la prima linea di difesa e deterrenza. Ciò includerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pacchetti di difesa a lungo termine; sostegno al finanziamento dell’acquisto di armi; cooperazione continua con l’Ucraina sul suo bilancio nazionale per finanziare le forze armate; accesso a depositi di difesa che possono fornire un rapido supporto aggiuntivo in caso di un futuro attacco armato; fornitura di supporto pratico e tecnico all’Ucraina nella costruzione di fortificazioni difensive. Una Forza multinazionale per l’Ucraina composta da contributi di nazioni disponibili nell’ambito della Coalizione, per sostenere la ricostruzione delle forze armate ucraine e sostenere la deterrenza. È stata condotta una pianificazione militare coordinata per preparare misure di rassicurazione in aria, in mare e a terra e per la rigenerazione delle forze armate ucraine. Abbiamo confermato che queste misure di rassicurazione dovrebbero essere rigorosamente attuate su richiesta dell’Ucraina una volta avvenuta una credibile cessazione delle ostilità. Questi elementi saranno guidati dall’Europa, con il coinvolgimento anche di membri non europei della Coalizione e il proposto sostegno degli Stati Uniti. Impegni vincolanti a sostenere l’Ucraina in caso di un futuro attacco armato da parte della Russia al fine di ripristinare la pace. Abbiamo concordato di finalizzare impegni vincolanti che definiscano il nostro approccio per sostenere l’Ucraina e ripristinare la pace e la sicurezza in caso di un futuro attacco armato da parte della Russia. Tali impegni possono includere l’impiego di capacità militari, supporto logistico e di intelligence, iniziative diplomatiche, l’adozione di sanzioni aggiuntive. Impegno ad approfondire la cooperazione di difesa a lungo termine con l’Ucraina. Abbiamo concordato di continuare a sviluppare e approfondire una cooperazione di difesa reciprocamente vantaggiosa con l’Ucraina, tra l’altro: addestramento, produzione congiunta di prodotti industriali per la difesa, anche con l’utilizzo di strumenti europei pertinenti, e cooperazione di intelligence.

Abbiamo inoltre deciso di istituire una cellula di coordinamento USA/Ucraina/Coalizione presso il Quartier Generale Operativo della Coalizione a Parigi.