Zelensky si unisce al vertice della Coalizione dei volenterosi a Parigi

AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelensky sarà in visita a Parigi oggi 6 gennaio per discutere con i leader europei e gli inviati degli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, mentre Washington rinnova il suo impegno per mediare un accordo di pace.

Il vertice della “Coalizione dei volenterosi”, ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron, si svolge mentre Kiev segnala che un accordo per porre fine all’invasione su vasta scala della Russia, durata quasi quattro anni, è “pronto al 90%”.

L’incontro riunisce rappresentanti di 35 paesi, tra cui 27 capi di Stato e di governo, alti funzionari dell’UE e il segretario generale della NATO Mark Rutte.

Zelensky ha incontrato Macron per colloqui privati ​​all’Eliseo verso mezzogiorno, prima degli incontri con l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, nonché con altri funzionari occidentali.

Secondo il leader ucraino, lui e Macron hanno discusso degli sforzi diplomatici e di “nuove decisioni riguardanti la difesa aerea, nuovi pacchetti di assistenza e nuove capacità per proteggere i cieli”.

Secondo quanto dichiarato dal portavoce di Zelensky, Serhii Nykyforov, la sessione sarà seguita da una conferenza stampa congiunta con Zelensky, Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Più tardi in serata è previsto un incontro separato tra Zelensky, Kushner, Witkoff e altri delegati statunitensi e ucraini, ha aggiunto.

Il presidente ucraino è accompagnato da Kyrylo Budanov, ex capo dell’intelligence militare recentemente nominato capo dell’ufficio presidenziale, e dal segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Rustem Umerov.

“Questi colloqui mirano a garantire maggiore protezione e forza all’Ucraina”, ha dichiarato Zelensky su X. “Contiamo sul sostegno dei nostri partner e su misure che possano garantire una reale sicurezza al nostro popolo”.