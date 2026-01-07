Capotreno ucciso: Faisa Cisal, oggi sciopero su sicurezza lavoro

AgenPress. In un momento così drammatico, la Faisa Cisal ribadisce con forza che la sicurezza non può essere considerata una variabile secondaria né una responsabilità da procrastinare. È un impegno che riguarda tutti: il Governo, la politica nel suo complesso – senza distinzioni ideologiche – le Regioni, i Comuni, le aziende e tutti coloro che, a vario titolo, operano nella gestione degli spazi pubblici e dei luoghi di lavoro.

In particolare, la politica, e solo essa può farlo, deve farsi carico di tradurre in scelte legislative concrete le criticità e le proposte che emergono dai diversi tavoli istituzionali e dai gruppi di lavoro, ai quali partecipano anche Ministeri e strutture competenti dello Stato oltre che aziende e sindacati sia del TPL che delle ferrovie. Il confronto e l’analisi non devono restare esercizi teorici, ma devono tradursi in norme efficaci e strumenti operativi, capaci di incidere realmente sulla prevenzione e sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Non possiamo e non dobbiamo accettare l’idea che la violenza sia una deriva inevitabile o che la morte sul luogo di lavoro diventi un rischio tollerabile. Garantire la sicurezza significa assumersi la responsabilità di fare scelte politiche e operative chiare, di investire con continuità nella prevenzione e nella protezione dei lavoratori. È un dovere verso i lavoratori, le loro famiglie e tutta la collettività. In questo ambito, nessuno può restare a guardare.

Per queste ragioni, la Faisa Cisal esprime piena solidarietà e sostegno ai lavoratori delle ferrovie dell’Emilia-Romagna, che hanno deciso di scioperare il 7 gennaio 2026 in segno di protesta per il tragico evento che ha causato la morte di un collega. Questo gesto non è solo una richiesta di bn giustizia per la vittima, ma un segnale forte affinché la sicurezza diventi una priorità assoluta per tutti.