I Verdi europei criticano le minacce di Trump sulla Groenlandia e chiedono una risposta più ferma da parte dell’UE

Il Partito Verde europeo reagisce con forza alla dichiarazione della Casa Bianca di martedì, secondo cui l'uso della forza militare statunitense contro la Groenlandia è "sempre un'opzione".

Ciarán Cuffe , copresidente del Partito Verde Europeo, ha dichiarato:

“La Groenlandia è un territorio autonomo all’interno del Regno di Danimarca e il suo futuro può essere deciso solo dal suo popolo, nel pieno rispetto del diritto internazionale. Il linguaggio usato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump rispecchia il discorso utilizzato da Putin sulla Crimea e sul Donbass prima del suo attacco illegale all’Ucraina. La storia mostra dove porta questa retorica imperialista. Il ritorno alla cosiddetta “legge del più forte” mina la sicurezza internazionale e rende il mondo meno sicuro per tutti”.

“Inoltre, un membro della NATO che attaccasse un altro membro della NATO porterebbe ovviamente alla fine della NATO. Le dichiarazioni di Trump sono inaccettabili e richiedono una risposta chiara, calma e ferma. L’affermazione di ieri del portavoce del governo statunitense, secondo cui “l’utilizzo delle forze armate statunitensi è sempre un’opzione a disposizione del Comandante in Capo”, è una retorica pericolosa e incendiaria. Il Partito Verde Europeo sostiene l’approccio adottato dal governo danese e dal governo della Groenlandia.”

Vula Tsetsi , copresidente del Partito Verde europeo, ha dichiarato:

“La Groenlandia non è una merce di scambio e il suo futuro non è in vendita. Le minacce di forza militare non hanno posto in Europa e non hanno posto nel XXI secolo. Sebbene la dichiarazione congiunta dei leader europei e del Primo Ministro danese sia un primo passo necessario, deve essere seguita con urgenza da una posizione chiara, unita e intransigente dell’UE a piena difesa della sovranità e dell’autodeterminazione della Groenlandia”.

” Le minacce di Donald Trump non sono solo irresponsabili, ma colpiscono le fondamenta stesse del sistema multilaterale costruito dopo la devastazione della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. L’Unione Europea è stata creata proprio per porre fine alla logica della politica di potenza, dell’imperialismo e dell’intimidazione territoriale. L’UE ha il dovere di difendere il diritto internazionale e di schierarsi inequivocabilmente dalla parte del popolo della Groenlandia. Non si tratta solo della Groenlandia, ma del futuro dell’Europa stessa.”

Già un anno fa, i Verdi europei avevano avvertito che le minacce di Trump contro la Groenlandia erano una follia e, nel dicembre 2025, avevano condannato il fatto che la strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti prendesse di mira il progetto europeo.