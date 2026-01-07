Minneapolis. Un agente spara e uccide una donna nell’ambito di una massiccia azione anti-migranti

AgenPress. Un agente dell’Immigration and Customs Enforcement ha sparato e ucciso una donna a Minneapolis dopo che un gruppo di persone ha iniziato a bloccare gli agenti durante un’operazione relativa all’immigrazione, ha affermato il Dipartimento della Sicurezza Interna.

Gli agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) stavano conducendo operazioni mirate in città quando una donna di 37 anni avrebbe “avviato il suo veicolo, tentando di investire i nostri agenti delle forze dell’ordine nel tentativo di ucciderli”, ha affermato in una nota la portavoce della Homeland Security Tricia McLaughlin.

La donna uccisa era la moglie di un leader del movimento a difesa dei migranti.

Un video pubblicato sui social media mostra diversi agenti avvicinarsi a un’auto in mezzo alla strada e intimare al conducente di scendere. Quando un agente afferra la maniglia della portiera lato guida, l’auto fa retromarcia e poi avanza.

Un altro agente in piedi vicino alla parte anteriore del veicolo sembra estrarre la sua arma da fuoco e sparare tre colpi contro il veicolo che poi si schianta contro un’auto parcheggiata e colpisce un palo della luce.