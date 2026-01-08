Il Senato valuta la possibilità di limitare i poteri di guerra di Trump

AgenPress. Il Senato dovrebbe votare una risoluzione che limiterebbe la capacità del presidente Donald Trump di condurre ulteriori attacchi mettendo alla prova le sue crescenti ambizioni nell’emisfero occidentale.

I Democratici non sono riusciti ad approvare diverse risoluzioni di questo tipo nei mesi in cui Trump ha intensificato la sua campagna contro il Venezuela. Ma ora i legislatori hanno sostenuto di porre dei limiti a Trump, dopo la cattura di Maduro, e dopo altre mire come la conquista della Groenlandia.

È tempo che il Congresso affermi il suo controllo su azioni militari di questo genere – ha affermato il senatore democratico della Virginia Tim Kaine, che ha forzato il voto.

I leader repubblicani hanno affermato di non aver ricevuto alcuna notifica preventiva del raid di sabato mattina relativa alla cattura di Maduro e di sua moglie Cilia Flores.

L’amministrazione “trumpiana” ha utilizzato una serie di giustificazioni legali in continua evoluzione per la campagna durata mesi in America Centrale e Meridionale, dalla distruzione di presunte navi della droga in base ad autorizzazioni per la lotta globale contro il terrorismo alla cattura di Maduro in quella che apparentemente era un’operazione di polizia per processarlo negli Stati Uniti.

“Il popolo americano si chiede cosa diavolo stia succedendo in Venezuela e perché questo presidente, che ha fatto la campagna elettorale con il motto ‘America First’, ora spende tutto il suo tempo e le sue energie in avventure all’estero”, ha affermato il leader democratico del Senato Chuck Schumer.

Il Congresso è stato ancora una volta lasciato all’oscuro durante l’operazione militare in Venezuela, con Trump che in seguito ha confermato di aver parlato con dirigenti del settore petrolifero ma non con i leader di Capitol Hill. Ciò riflette un modello più ampio del secondo mandato di Trump, che si è sviluppato sotto un Congresso controllato dai repubblicani che ha mostrato scarsa propensione a riaffermare la propria autorità costituzionale di dichiarare guerra.

I Democratici sostengono che questi limiti siano stati spinti più in là che mai. Alcuni Repubblicani si sono spinti ancora oltre, sostenendo che l’approvazione del Congresso è del tutto superflua.

Il senatore repubblicano Lindsey Graham, stretto alleato di Trump ha affermato che sarebbe a suo agio se Trump prendesse il controllo di altri Paesi senza l’approvazione del Congresso, tra cui la Groenlandia.

“Il comandante in capo è il comandante in capo. Possono usare la forza militare”, ha concluso Graham.

Sebbene i repubblicani abbiano citato il valore strategico della Groenlandia, la maggior parte di loro si è opposta all’idea di usare l’esercito per conquistare il paese, preferendo invece un potenziale accordo per acquistarlo.

I democratici vogliono anticipare qualsiasi azione militare e si stanno già preparando a rispondere. Il senatore dell’Arizona Ruben Gallego ha dichiarato di stare lavorando a una risoluzione “per impedire a Trump di invadere la Groenlandia”.

“Dobbiamo fermarlo prima che invada un altro paese per capriccio”, ha scritto Gallego su X. “Basta guerre infinite”.