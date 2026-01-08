Le celebrazioni del Tricolore promosse dalla Fondazione OMRI fanno tappa a Taranto

Dopo il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il percorso della Fondazione Insigniti OMRI prosegue a Taranto. All’Università, istituzioni e studenti riflettono sul valore dei simboli della Repubblica, in dialogo con le risorse culturali del territorio. Filo conduttore dell’incontro, la dignità costituzionale dell’Inno nazionale, affidato alla voce del tenore Francesco Grollo e ai contributi musicali del Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto

AgenPress. Dopo le intense emozioni vissute a Roma, dove ieri sera la Banda Musicale della Polizia di Stato ha celebrato il Tricolore all’Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone, il viaggio dei simboli della Repubblica prosegue senza interruzioni. Questa mattina Taranto diventa il nuovo approdo di un percorso che unisce musica, istituzioni, Costituzione e giovani generazioni.

Nell’Aula Magna del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in via Duomo 259, prende forma la celebrazione della Festa del Tricolore, promossa dalla Fondazione Insigniti OMRI con il decisivo contributo del Comitato provinciale di Taranto, il cui motore organizzativo è stato il dottor Antonio Nunzio Melpignano, Vicepresidente del Comitato, anima instancabile dell’iniziativa e punto di raccordo tra istituzioni, università e territorio.

Alle ore 10.00, l’Aula Magna ospiterà un percorso di riflessione che va dal decoro dei simboli della Repubblica alla loro esperienza concreta nella vita pubblica, fino al loro significato costituzionale più profondo.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del professor Paolo Pardolesi, Direttore del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari e membro della Fondazione OMRI; dell’Ammiraglio di Squadra Francesco Ricci, Presidente del Comitato provinciale di Taranto della Fondazione OMRI; del dottor Tommaso Cacciapaglia, Vicepresidente del Comitato; dello stesso dottor Antonio Nunzio Melpignano; e del dottor Ernesto Liguori, Prefetto di Taranto.

Il cuore dell’incontro sarà affidato agli interventi tematici.

L’Ammiraglio di Divisione Andrea Petroni, Comandante Interregionale Marittimo Sud, approfondirà il significato e i simboli della bandiera della Marina Militare, profondamente intrecciata alla storia e all’identità di Taranto.

Il Sindaco di Taranto, dottor Pietro Bitetti, illustrerà il valore del rito della Festa del Tricolore, soffermandosi sul significato della fascia tricolore come segno di continuità, responsabilità e servizio alla comunità.

Il professor Francesco Perchinunno, docente di Diritto costituzionale presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari, offrirà una riflessione sul valore dei simboli della Repubblica nella Costituzione, con particolare attenzione al Tricolore e all’Inno nazionale.

Ampio spazio sarà dedicato al dibattito con gli studenti, parte integrante dell’iniziativa, per favorire un confronto diretto e consapevole tra istituzioni e giovani generazioni.

La dimensione culturale e musicale accompagnerà l’intero incontro con l’Inno nazionale e i contributi musicali del tenore Francesco Grollo, voce ufficiale delle istituzioni, artista di straordinario spessore umano e interpretativo, protagonista nella serata di ieri al concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato all’Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone, organizzato dalla Fondazione OMRI. Ad affiancarlo, il Quintetto del Conservatorio statale “Giovanni Paisiello” di Taranto, a testimonianza del dialogo tra eccellenze nazionali e realtà culturali del territorio.

A condurre i lavori saranno il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione OMRI, e il giornalista Gianmarco Sansolino, in un dialogo capace di tenere insieme rigore istituzionale, linguaggio accessibile e partecipazione.

La tappa di Taranto rappresenta così un momento significativo di questo percorso dedicato al Tricolore: un’occasione per trasformare il rispetto dei simboli in esperienza viva, condivisa e consapevole, nel luogo per eccellenza della formazione e del confronto. Un appuntamento che parla di identità, Costituzione e futuro, partendo dai giovani e dal loro ruolo centrale nella vita della Repubblica.