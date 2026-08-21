Scott Bessent: “Gli Stati Uniti imporranno all’Iran le sanzioni più dure della storia”

AgenPress. Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che gli Stati Uniti imporranno all’Iran “le sanzioni più dure della storia”, una mossa che, a suo dire, ridurrebbe la necessità di nuove importanti operazioni militari.

Le dichiarazioni di Bessent hanno fatto seguito alla minaccia del presidente Donald Trump, del giorno precedente, di una “guerra economica” e all’avvertimento di conseguenze economiche per qualsiasi Paese che fornisse “qualsiasi tipo di sostegno vitale all’Iran”. Bessent ha promesso maggiori dettagli la prossima settimana.

I prezzi del petrolio sono saliti ai massimi da oltre tre settimane, in seguito alle minacce statunitensi di sanzioni finanziarie volte a porre fine a una guerra che dura da quasi sei mesi e che ha lasciato bloccati milioni di barili di petrolio mediorientale.

“Non sono sicuro del perché il petrolio sia saltato fuori in questo contesto”, ha detto Bessent. “Se stiamo esercitando la massima pressione economica, allora ciò significa che probabilmente non ci sarà una ripartenza cinetica su larga scala”, ha affermato, usando un termine che si riferisce alla forza militare.