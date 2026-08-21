Scott Bessent: “Gli Stati Uniti imporranno all’Iran le sanzioni più dure della storia”

AgenPress. Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che gli Stati Uniti imporranno all’Iran “le sanzioni più dure della storia”, una mossa che, a suo dire, ridurrebbe la necessità di nuove importanti operazioni militari.
Le dichiarazioni di Bessent hanno fatto seguito alla minaccia del presidente Donald Trump, del giorno precedente, di una “guerra economica” e all’avvertimento di conseguenze economiche per qualsiasi Paese che fornisse “qualsiasi tipo di sostegno vitale all’Iran”. Bessent ha promesso maggiori dettagli la prossima settimana.
I prezzi del petrolio sono saliti ai massimi da oltre tre settimane, in seguito alle minacce statunitensi di sanzioni finanziarie volte a porre fine a una guerra che dura da quasi sei mesi e che ha lasciato bloccati milioni di barili di petrolio mediorientale.
“Non sono sicuro del perché il petrolio sia saltato fuori in questo contesto”, ha detto Bessent. “Se stiamo esercitando la massima pressione economica, allora ciò significa che probabilmente non ci sarà una ripartenza cinetica su larga scala”, ha affermato, usando un termine che si riferisce alla forza militare.
Migliaia di persone sono state uccise nel conflitto, che ha coinvolto le nazioni del Golfo e sconvolto i mercati, mentre l’Iran ha mostrato la sua capacità di limitare il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, una via d’acqua che prima di febbraio trasportava circa un quinto di tutto il petrolio commercializzato.
L’Iran ha subito sanzioni economiche quasi continue e punitive per quasi 50 anni, sin dalla Rivoluzione islamica del 1979.
Prima dell’intervento di Bessent, il ministero degli Esteri iraniano ha condannato le sanzioni economiche e commerciali statunitensi, definendole “terrorismo economico” e affermando che ciò non avrebbe “intaccato minimamente la determinazione degli iraniani a salvaguardare l’indipendenza, la dignità e la sovranità nazionale dell’Iran”.
Bessent ha dichiarato che fornirà maggiori dettagli sull’ultimo pacchetto di misure e “spiegherà esattamente cosa intendiamo fare” riguardo all’Iran.
“È un doppio colpo. Abbiamo il blocco (sull’Iran) e imporremo le sanzioni più dure della storia”, ha aggiunto, riferendosi al blocco navale statunitense imposto all’Iran in aprile e sospeso per un mese a metà giugno.
“Funzionerà in Iran e faremo crollare questo regime. È ora che i nostri alleati e il resto del mondo prendano una decisione”, ha affermato.