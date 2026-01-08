Minneapolis. Pubblicate le foto di Renee Nicole Good, la cittadina statunitense uccisa da un agente dell’ICE

AgenPress. Sono state diffuse le foto di Renee Nicole Good, la cittadina statunitense uccisa da un dell’ICE a Minneapolis durante la retata dei migranti condotta mercoledì dall’amministrazione Trump.

La sparatoria mortale è avvenuta durante una repressione dei migranti nel sud di Minneapolis, dove Renee Nicole Good è stata investita mentre era all’interno della sua auto.

Renee Nicole Good, 37 anni, è stata dichiarata morta dopo essere stata colpita da un colpo d’arma da fuoco. L’agente che ha sparato alla donna non è stato identificato pubblicamente e l’incidente è ancora sotto inchiesta.

Mercoledì sono state pubblicate delle fotografie che mostrano Renee Nicole Good in ritratti professionali e con la sua famiglia.

La madre ha dichiarato che sua figlia viveva nelle Twin Cities con il compagno e che la famiglia è stata informata della sua morte nella tarda mattinata di mercoledì. Inoltre ha affermato che sua figlia non era coinvolta nelle proteste contro gli agenti dell’ICE e ha descritto sua figlia come “una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto”, definendola compassionevole e dedita alla cura degli altri.

Secondo un post su Facebook del Dipartimento di inglese dell’Old Dominion University, Renee Nicole Good, all’epoca nota come Renée Macklin, fu vincitrice del premio di poesia universitaria ODU College del 2020 con una poesia intitolata “ On Learning to Dissect Fetal Pigs “.

L’università la descrive come originaria di Colorado Springs, e come studentessa di scrittura creativa all’ODU, sottolineando che i suoi lavori erano apparsi in pubblicazioni letterarie che all’epoca conduceva un podcast insieme al marito.