Crans-Montana. Arrestato il titolare del locale Le Constellation. Braccialetto elettronico alla moglie

AgenPress. Le autorità svizzere hanno disposto l’arresto di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, teatro della tragica notte di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone e centinaia di feriti.

La notte del 1° gennaio 2026, mentre il locale era gremito di ragazzi che festeggiavano l’arrivo del nuovo anno, un incendio improvviso si è propagato nell’edificio. Secondo gli investigatori, la causa più probabile è stata l’accensione di piccoli fuochi d’artificio (sparkler) su bottiglie di champagne, che avrebbero incendiato il materiale fonoassorbente del soffitto, trasformando rapidamente il locale in una trappola mortale.

La tragedia ha sconvolto l’intera Svizzera e buona parte d’Europa, con vittime di diverse nazionalità — tra cui almeno sei italiani — e oltre 100 feriti, alcuni gravemente ustionati.

Dopo un interrogatorio durato oltre sei ore e mezza tenutosi oggi negli uffici della Procura a Sion, la procuratrice vallesana Beatrice Pilloud ha disposto la custodia cautelare per Jacques Moretti. La decisione è stata motivata dal “rischio di fuga” considerato dagli inquirenti, dato che Moretti è cittadino francese.

Moretti e sua moglie Jessica Moretti — entrambi proprietari del locale — sono indagati per omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose in relazione all’incendio. Al momento, solo Jacques è stato trattenuto; alla moglie Jessica è stato disposto il braccialetto elettronico.

La notizia dell’arresto è arrivata nel giorno in cui la Svizzera ha osservato un minuto di silenzio nazionale e ha organizzato cerimonie di commemorazione per le vittime a Martigny, alla presenza di autorità internazionali, tra cui il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

La tragedia ha scatenato anche forti interrogativi sulle norme di sicurezza dei locali pubblici e sui controlli antincendio, con inchieste aperte in più paesi e richieste di maggiore attenzione alle pratiche di prevenzione.

Secondo le autorità, la catena di eventi che ha portato alla tragedia potrebbe includere violazioni delle norme sulla sicurezza, così come possibili mancanze nei controlli periodici dell’edificio. Le indagini sono ancora in corso e comprendono l’esame dei materiali usati nelle ristrutturazioni del locale e la verifica di eventuali permessi per l’uso di elementi pirotecnici all’interno del bar.