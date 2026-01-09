type here...

Serie A, Roma avanti contro il Sassuolo all’Olimpico

CalcioSport
AgenPress. La Roma ospiterà allo Stadio Olimpico il Sassuolo sabato 10 gennaio (ore 18:00). La sfida è valevole per la ventesima giornata di Serie A. Giallorossi a caccia di continuità di risultati dopo il successo del Via del Mare, neroverdi a secco di vittorie da cinque turni.

La Roma di Gian Piero Gasperini si trova appaiata al quarto posto con la Juventus a quota 36 punti, a due punti dal Napoli terzo e a tre lunghezze dal secondo posto occupato dal Milan. Rendimento altalenante, dal punto di vista dei risultati, per i giallorossi che hanno ottenuto tre vittorie (Como, Genoa e Lecce) e due sconfitte (entrambe in trasferta con Juventus e Atalanta) nelle ultime cinque uscite.

Il Sassuolo di Fabio Grosso, tranquillo a metà classifica all’undicesimo posto con 23 punti, non vince da cinque turni (ultimo successo in casa per 3-1 contro la Fiorentina), periodo in cui ha collezionato tre pareggi (Milan, Bologna e Parma) e due ko (Torino e Juventus). Pinamonti e compagni sono reduci dalla netta sconfitta interna contro i bianconeri di Luciano Spalletti (0-3).

