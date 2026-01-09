Vance: “La morte della donna del Minnesota uccisa dall’ICE è stata una tragedia da lei stessa provocata”

AgenPress. Il vicepresidente JD Vance ha affermato che la donna uccisa a colpi d’arma da fuoco da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis è stata “sottoposta al lavaggio del cervello”, suggerendo senza prove che fosse legata a una “rete più ampia di sinistra”.

Vance, con la voce che a tratti si alzava in segno di rabbia mentre rispondeva alle domande nella sala stampa della Casa Bianca, ha anche rimproverato i media per la loro copertura dell’incidente, offrendo al contempo pochi dettagli a sostegno della sua versione dei fatti.

“Non sono contento che questa donna abbia perso la vita”, ha detto riferendosi a Renee Nicole Good, 37 anni, uccisa a colpi d’arma da fuoco durante uno scontro con gli agenti dell’ICE mercoledì. Il presidente Donald Trump ha affermato che Good stava “resistendo” agli ordini e “ha investito brutalmente l’agente dell’ICE” durante un’operazione relativa all’immigrazione in città.

“Non sono contento che questa donna fosse lì a una protesta, violando la legge e interferendo con l’azione delle forze dell’ordine”, ha aggiunto Vance. “Penso che possiamo tutti riconoscere che il modo migliore per abbassare i toni sia dire alla gente di portare le proprie preoccupazioni sulla politica sull’immigrazione alle urne. Smettete di aggredire e smettete di incitare alla violenza contro i nostri agenti delle forze dell’ordine. Questo è il modo migliore per abbassare i toni… Non cederemo al terrorismo su questo, ed è esattamente quello che è successo”.

Il video dell’incidente è diventato virale, con Trump, Vance e altri membri di alto rango dell’amministrazione che hanno affermato che il filmato dimostra che la sparatoria era giustificata. Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, un democratico, ha definito le affermazioni “cazzate”, mentre il governatore del Minnesota Tim Walz ha accusato l’amministrazione di promuovere “propaganda”.

Vance ha anche affermato che i media non sono riusciti a far sapere che Good faceva parte di una più ampia rete di sinistra per attaccare, rivelare informazioni, aggredire e rendere impossibile ai nostri agenti dell’ICE di svolgere il loro lavoro.

“Se i media vogliono dire la verità”, ha aggiunto, “dovrebbero dire la verità: un gruppo di radicali di sinistra ha lavorato instancabilmente, a volte utilizzando tecniche di terrorismo interno, per cercare di rendere impossibile al presidente degli Stati Uniti fare ciò per cui il popolo americano lo ha eletto, ovvero far rispettare le nostre leggi sull’immigrazione”.