L’attore Can Yaman arrestato a Istanbul in un blitz antidroga

Personaggio artistico molto famoso in Italia per alcune serie tv di successo tra cui Sandokan

AgenPress. L’attore e modello turco Can Yaman è stato arrestato nella notte a Istanbul nel corso di una vasta operazione antidroga condotta dalla polizia nelle strade e nei locali notturni della città sul Bosforo.

Secondo le prime ricostruzioni delle autorità e dei media turchi, le forze dell’ordine hanno eseguito raid in almeno nove locali notturni tra club e hotel di lusso nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026. Nell’ambito dei controlli sono state fermate sette persone, tra cui l’attore Can Yaman e l’attrice turca Selen Gorguzel.

Yaman e gli altri fermati sono stati accompagnati all’Istituto di medicina legale di Istanbul per sottoporsi ad analisi del sangue volte ad accertare eventuali tracce di sostanze stupefacenti.

L’indagine della Procura turca riguarda diversi reati legati alle sostanze stupefacenti, tra cui: possesso di droghe o stimolanti per uso personale, agevolazione dell’uso di droghe,

incoraggiamento o facilitazione di pratiche legate alla prostituzione.

Secondo quanto riferisce il quotidiano turco Hurriyet, non era stato emesso un mandato di arresto specifico nei confronti di Yaman prima dell’operazione: il fermo sarebbe avvenuto in flagranza dopo che, nel corso di una perquisizione in un locale dove si trovava l’attore, sarebbero state trovate sostanze presumibilmente riconducibili all’uso di droga.

L’operazione non ha riguardato solo locali ma, secondo quanto riferito da fonti investigative, è stata direttamente orientata a colpire personaggi noti e figure di spicco della movida. Oltre a Yaman e Gorguzel, tra i fermati figurano anche altri volti noti, tra cui proprietari di locali, gestori, influencer e alcune altre celebrità.

Can Yaman, nato a Istanbul nel 1989, è un attore e modello di fama internazionale, particolarmente popolare in Italia per alcune serie televisive di grande successo, come Viola come il mare e l’atteso reboot di Sandokan prodotto dalla Rai, dove interpreta il celebre personaggio della Tigre della Malesia.

Grazie alla sua carriera televisiva e alla forte presenza mediatica, Yaman è uno dei volti più conosciuti del panorama seriale internazionale, con un seguito vasto anche nel nostro Paese.

La vicenda è in rapido sviluppo e per il momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’attore o dei suoi legali.