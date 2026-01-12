Ex Ilva, Spera (UGL Metalmeccanici): “Morte inaccettabile. Sciopero immediato”

AgenPress. «L’UGL Metalmeccanici condanna la mancanza di sicurezza nel sito siderurgico di Taranto e l’ennesima, evitabile e inaccettabile morte sul lavoro. Per questa ragione proclamiamo uno sciopero immediato di 24 ore da svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali».

Lo dichiara il segretario nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera, in merito alla morte di un operaio in servizio, Claudio Salamida, all’acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida, avvenuta oggi dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto.

«Profondamente addolorati e sconcertati, esprimiamo il cordoglio di tutta l’UGL e ci stringiamo intorno ai familiari e a tutti i colleghi di Claudio Salamida», conclude Spera.