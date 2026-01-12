type here...

Ex Ilva, Spera (UGL Metalmeccanici): “Morte inaccettabile. Sciopero immediato”

CronacaLavoro
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress«L’UGL Metalmeccanici condanna la mancanza di sicurezza nel sito siderurgico di Taranto e l’ennesima, evitabile e inaccettabile morte sul lavoro. Per questa ragione proclamiamo uno sciopero immediato di 24 ore da svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali».

Lo dichiara il segretario nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera, in merito alla morte di un operaio in servizio, Claudio Salamida, all’acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida, avvenuta oggi dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto.

«Profondamente addolorati e sconcertati, esprimiamo il cordoglio di tutta l’UGL e ci stringiamo intorno ai familiari e a tutti i colleghi di Claudio Salamida», conclude Spera.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits