Previsioni Meteo del 13 Gennaio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 13 Gennaio 2026.
AL CENTRO – Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio ancora nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata condizioni meteo ancora stabili con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con velature in transito tra Molise e Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità ovunque.
Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.