Previsioni Meteo del 13 Gennaio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 13 Gennaio 2026.

AL NORD – Al mattino nubi compatte su tutti i settori con deboli piogge tra Liguria e coste del Friuli. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti ovunque.
 

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio ancora nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata condizioni meteo ancora stabili con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con velature in transito tra Molise e Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità ovunque.

Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.

