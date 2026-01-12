Trump: “In un modo o nell’altro avremo la Groenlandia. Le loro difese si basano su due slitte trainate da cani”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito ieri che gli Stati Uniti occuperanno la Groenlandia “in un modo o nell’altro” perché “se non lo faremo noi, lo faranno la Russia o la Cina”.

“Raggiungere un accordo è la parte più facile, ma in un modo o nell’altro avremo la Groenlandia”.

Il presidente degli Stati Uniti ha chiarito che Washington non sta parlando di un “affitto” a breve termine della Groenlandia, ma solo dell’acquisizione di questo territorio danese. “Abbiamo bisogno di un titolo di proprietà”.

“La Groenlandia dovrebbe accettare l’accordo perché non vuole che Russia o Cina prendano il controllo”, ha sostenuto Donald Trump, prendendo in giro le difese del territorio autonomo danese. “In pratica, le loro difese si basano su due slitte trainate da cani. Lo sapete? Sapete quali sono le loro difese? Due slitte trainate da cani”, ha detto. “Nel frattempo, vediamo cacciatorpediniere e sottomarini russi, e cacciatorpediniere e sottomarini cinesi ovunque”, ha aggiunto Donald Trump.

“Non permetteremo che ciò accada, e se dovesse avere ripercussioni sulla NATO, ben venga. Ma, sapete, loro hanno più bisogno di noi di quanto noi abbiamo bisogno di loro, ve lo dico con certezza”, ha commentato.