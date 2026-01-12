Una Barbie autistica alla linea di bambole dedicata a mostrare diversità e inclusione

Gli occhi della nuova Barbie si spostano leggermente di lato per rappresentare il modo in cui alcune persone affette da autismo a volte evitano il contatto visivo diretto

AgenPress. La Mattel Inc. presenterà una Barbie autistica come nuovo membro della sua linea pensata per celebrare la diversità, unendosi a una collezione che include già Barbie con sindrome di Down, una Barbie cieca, una Barbie e un Ken con vitiligine e altri modelli che il produttore di giocattoli ha aggiunto per rendere le sue bambole fashion più inclusive.

Mattel ha dichiarato di aver sviluppato la bambola autistica in oltre 18 mesi in collaborazione con l’Autistic Self Advocacy Network, un’organizzazione no-profit che si batte per i diritti e una migliore rappresentazione mediatica delle persone con autismo .

L’obiettivo: creare una Barbie che riflettesse alcuni dei modi in cui le persone autistiche possono percepire ed elaborare il mondo che le circonda.

Si è trattato di una sfida perché l’autismo comprende un’ampia gamma di comportamenti e difficoltà che variano notevolmente di intensità e molti dei tratti associati al disturbo non sono immediatamente visibili, secondo Noor Pervez, responsabile del coinvolgimento della comunità dell’Autistic Self Advocacy Network e che ha collaborato a stretto contatto con Mattel sul prototipo di Barbie.

Come molte disabilità , “l’autismo non ha un’unica manifestazione”, ha detto Pervez. “Ma possiamo provare a mostrare alcuni dei modi in cui l’autismo si esprime”.

Ad esempio, gli occhi della nuova Barbie si spostano leggermente di lato per rappresentare il modo in cui alcune persone autistiche a volte evitano il contatto visivo diretto, ha affermato. La bambola è stata inoltre dotata di gomiti e polsi articolati per riconoscere la stimolazione, il battito delle mani e altri gesti che alcune persone autistiche usano per elaborare informazioni sensoriali o per esprimere eccitazione.

Il team di sviluppo ha discusso se vestire la bambola con un abito attillato o largo, ha detto Pervez. Alcune persone autistiche indossano abiti larghi perché sono sensibili alla sensazione delle cuciture dei tessuti, mentre altre indossano abiti aderenti per dare loro un senso della posizione del loro corpo.

Il team ha infine scelto un abito a trapezio con maniche corte e una gonna fluida che riduce il contatto tra tessuto e pelle. La bambola indossa anche scarpe basse per favorire la stabilità e la facilità di movimento.

Ogni bambola è dotata di uno spinner rosa con clip da dito, di cuffie antirumore e di un tablet rosa ispirato ai dispositivi che alcune persone autistiche che hanno difficoltà a parlare usano per comunicare.