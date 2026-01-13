Stati Uniti. Lotta contro il cancro: 7 pazienti su 10 sopravvivono ora per più di cinque anni

Secondo un rapporto dell’American Cancer Society, negli Stati Uniti le migliori opzioni terapeutiche hanno aumentato i tassi di sopravvivenza

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno raggiunto un momento cruciale nella lotta contro il cancro: sette persone su dieci sopravvivono cinque anni o più dopo la diagnosi, secondo l’ultimo rapporto annuale dell’American Cancer Society.

Si tratta di un notevole miglioramento rispetto agli anni ’70, quando solo la metà dei malati diagnosticati viveva almeno cinque anni. A metà degli anni ’90, il tasso era del 63%.

La percentuale del 70% si basa sulle diagnosi effettuate dal 2015 al 2021. I risultati sono stati pubblicati oggi sulla rivista medica dell’American Cancer Society.

Cinque anni è il termine di riferimento più comune per misurare la sopravvivenza al cancro, poiché il rischio di recidiva di alcuni tumori diminuisce significativamente se i tumori non si ripresentano entro tale periodo.

Grazie al miglioramento delle opzioni terapeutiche nell’ultimo decennio, molti tumori sono passati dall’essere condanne a morte a malattie croniche, secondo l’autrice principale del rapporto, Rebecca Siegel, direttrice scientifica per la ricerca sulla sorveglianza dell’American Cancer Society.

“Ci vogliono decenni perché la ricerca comprenda e sviluppi trattamenti più efficaci, e ora stiamo vedendo i frutti di questi investimenti”, ha affermato Siegel.

Il rapporto stima che dal 1991 al 2023 siano stati evitati 4,8 milioni di decessi per cancro, in gran parte grazie a trattamenti migliori, metodi di diagnosi precoce e riduzione del fumo.

Siegel ha affermato che gli scienziati hanno una comprensione più approfondita del modo in cui il cancro si sviluppa e si diffonde, il che consente loro di progettare il sistema immunitario per arrestare o rallentare la crescita del cancro.

Ha sottolineato che le immunoterapie rappresentano uno dei maggiori progressi: i trattamenti aiutano il sistema immunitario a individuare e attaccare le cellule tumorali. L’immunoterapia ha rappresentato una “svolta” per il mieloma, ha affermato Siegel. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni per questo tumore del sangue, che negli Stati Uniti è due volte più comune tra i neri che tra i bianchi, è salito al 62% dal 32% della metà degli anni ’90.

Un altro importante progresso è rappresentato dalla terapia mirata, che prende di mira specifici geni o proteine ​​che aiutano le cellule cancerose a crescere, poiché tali trattamenti causano meno danni alle cellule sane e presentano meno effetti collaterali.

“Proseguire il trattamento più a lungo consente ai pazienti di vivere più a lungo e questi trattamenti meno tossici consentono più sequenze di terapia”, ha affermato il dott. Christopher Flowers, responsabile della medicina oncologica presso l’MD Anderson Cancer Center di Houston, che non è stato coinvolto nel rapporto.

Flowers ha affermato che le terapie mirate e le immunoterapie hanno migliorato i risultati in termini di sopravvivenza per il cancro ai polmoni, che uccide più persone di qualsiasi altro tumore negli Stati Uniti. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni per il cancro ai polmoni regionale, che si trova nei polmoni e nelle strutture vicine o nei linfonodi, è ora del 37%, rispetto al 20% della metà degli anni ’90.

Tuttavia, si potrebbero fare ulteriori progressi affrontando i principali fattori di rischio del cancro , ha affermato il dott. Clark Gamblin, chirurgo gastrointestinale presso l’Huntsman Cancer Institute e primario di oncologia chirurgica presso l’Università dello Utah.

“Il nostro Paese è afflitto da un’epidemia di obesità, a cui seguono i tumori”, ha affermato Gamblin, non coinvolto nel rapporto. “Quindi non stiamo vincendo su tutti i fronti”.

I tassi di cancro del colon-retto sono in aumento nelle persone sotto i 50 anni , e i tassi complessivi di cancro al seno sono in aumento tra le donne . L’obesità può essere un fattore di rischio per entrambi i tumori.

Nel complesso, l’American Cancer Society stima che quest’anno negli Stati Uniti si registreranno più di 626.000 decessi per cancro e più di 2,1 milioni di nuovi casi diagnosticati.

Siegel ha affermato di essere preoccupata per la capacità degli scienziati di studiare nuovi metodi di prevenzione, diagnosi e trattamento, visti i recenti tagli alla ricerca sul cancro da parte dell’amministrazione Trump. Un’analisi condotta dai Democratici della Commissione Salute, Istruzione, Lavoro e Pensioni del Senato ha rilevato un calo del 31% dei finanziamenti per la ricerca sul cancro nei primi tre mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024.

“Un’altra minaccia al progresso è l’enorme divario che osserviamo nell’incidenza del cancro tra le persone di colore, in particolare tra i nativi americani e i neri”, ha affermato Siegel.

Le stesse popolazioni sono tra le più colpite dalla scadenza dei sussidi assicurativi dell’Affordable Care Act , che potrebbe ridurre l’accesso ai farmaci contro il cancro, ha affermato Siegel.

Le interruzioni degli screening oncologici durante la pandemia di Covid potrebbero avere ulteriori conseguenze, tra cui diagnosi in fase avanzata.

“Lo screening per il cancro si è in gran parte interrotto durante quel periodo, e non so se ne abbiamo ancora visto la fine”, ha detto Gamblin.