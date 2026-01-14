L’Iran sospende le esecuzioni. Trump: “Un segnale molto positivo”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver appreso che le uccisioni durante la repressione delle proteste in Iran stanno diminuendo e che, a suo avviso, al momento non esiste alcun piano per esecuzioni su larga scala.

Il presidente non ha escluso una potenziale azione militare da parte degli Stati Uniti, affermando “osserveremo come si svolgerà il processo”.

I commenti di Trump sembrano voler segnalare un cauto allentamento dei timori che la crisi in Iran potesse degenerare in un più ampio scontro regionale. Trump aveva avvertito che gli Stati Uniti avrebbero adottato “misure molto forti” se le autorità iraniane avessero proceduto con l’esecuzione dei manifestanti arrestati durante i disordini diffusi.

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato dallo Studio Ovale di aver appreso che le uccisioni in Iran sono terminate.

“Ci è stato detto che le uccisioni in Iran stanno cessando e non c’è alcun piano per le esecuzioni o per un’esecuzione. “Mi è stato detto da fonti autorevoli. Lo scopriremo.”

“Osserveremo e vedremo come procederà il processo. Ma abbiamo ricevuto un’ottima, dichiarazione da persone consapevoli di ciò che sta accadendo”.