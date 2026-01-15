Venezuela: liberato Luigi Gasperin, ora è all’ambasciata italiana a Caracas

AgenPress. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la liberazione dell’imprenditore italiano Luigi Gasperin, detenuto in Venezuela. Con un post sul suo account X, Tajani ha comunicato che “anche Luigi Gasperin è libero” e che attualmente si trova presso la sede dell’ambasciata italiana a Caracas, in sicurezza dopo l’uscita dal carcere avvenuta nella notte.

Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto 2025 a Maturín, nello Stato del Monágas, con accuse legate alla presunta detenzione e uso di materiale esplosivo nei locali della sua azienda. Le autorità venezuelane avevano collegato tali accuse ad attività considerate “sovversive”, una tesi però sempre contestata dalla famiglia e dalle istituzioni italiane.

Secondo quanto riportato dalla Farnesina, l’ordine di scarcerazione era stato emesso nei giorni scorsi, ma è stato reso esecutivo solo nella notte, permettendo così a Gasperin di lasciare il carcere. Tajani ha spiegato che l’imprenditore è “provato ma in condizioni stabili” dopo mesi di detenzione.

Nonostante la difficile esperienza, Gasperin ha espresso la sua volontà di rimanere in Venezuela e di ritornare alla città di Maturín, dove si trova la sua impresa e dove ha costruito la sua lunga attività imprenditoriale.

La liberazione di Gasperin si inserisce in un più ampio contesto di scarcerazioni di cittadini stranieri in Venezuela, inclusi altri italiani come il giornalista Biagio Pilieri e i connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, recentemente liberati e rientrati in Italia. Il governo italiano ha salutato questi sviluppi come un importante passo diplomatico, pur precisando che restano ancora in carcere diversi italo-venezuelani con doppia cittadinanza.