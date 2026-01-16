Tragedia a scuola: morto il 19enne accoltellato all’istituto “Domenico Chiodo – Einaudi” di La Spezia

AgenPress. Un grave episodio di violenza si è consumato questa mattina all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo – Einaudi” di La Spezia. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato da un altro studente e, nonostante le cure mediche, è deceduto in serata.

L’aggressione è avvenuta poco dopo le 11:00, durante l’orario scolastico, davanti a compagni e docenti. Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra i due studenti sarebbe nata per motivi sentimentali e sarebbe iniziata nei bagni della scuola per poi proseguire in aula.

Uno dei ragazzi ha estratto un coltello, colpendo il 19enne all’addome e alla milza. La ferita gli ha provocato un’enorme perdita di sangue e un arresto cardiocircolatorio. Subito soccorso dai volontari e dal personale del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, dove è stato operato in un delicato intervento chirurgico.

Nonostante l’intervento dei medici, che inizialmente erano riusciti a rianimarlo, il ragazzo è morto in serata. La notizia del decesso è stata confermata dalla direzione sanitaria dell’ospedale Sant’Andrea.

La polizia della Spezia ha fermato l’aggressore, anch’egli studente di 19 anni, che è stato portato in Questura per essere interrogato. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica e le motivazioni dell’aggressione.

L’episodio ha provocato sgomento nella comunità scolastica e nella città ligure. Autorità e istituzioni hanno espresso profondo cordoglio per la morte del ragazzo, sottolineando l’assoluta gravità del fatto e la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nelle scuole.

“Quanto accaduto all’Istituto “L. Einaudi – D. Chiodo” della Spezia è di una gravità assoluta. Allo studente ferito ed alla sua famiglia va la mia sentita vicinanza. Episodi di questo genere non devono trovare spazio nella nostra società. La scuola è impegnata a trasmettere valori e ad insegnare il rispetto delle persone e delle regole, nel dialogo e nel rifiuto di ogni forma di violenza”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.