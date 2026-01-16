type here...

Trump minaccia tariffe contro i paesi che non sostengono il controllo statunitense sulla Groenlandia

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha avvertito che potrebbe imporre dazi ai Paesi che non accetteranno il suo piano di controllo della Groenlandia da parte degli Stati Uniti.

“Potrei farlo anche per la Groenlandia”, ha detto Trump dopo aver discusso delle sue politiche tariffarie. “Potrei imporre dazi ai paesi che non accettano la Groenlandia, perché abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale”.

Tuttavia, il presidente non ha fornito ulteriori dettagli.

La Danimarca controlla da tempo il territorio e ha respinto le richieste di Trump di prenderne il controllo da parte degli Stati Uniti. Truppe provenienti da una serie di importanti paesi europei, tutti alleati degli Stati Uniti, sono arrivate in Groenlandia negli ultimi giorni.

