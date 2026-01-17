Il Presidente Mattarella all’inaugurazione di “L’Aquila capitale italiana della cultura 2026″

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione di “L’Aquila capitale italiana della cultura 2026” che si è svolta all’Auditorium della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

L’evento, condotto da Francesca Fagnani e da Paride Vitale, è stato aperto dalla proiezione del video di proclamazione di “L’Aquila capitale italiana della cultura 2026”.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi artisti e interpreti, legati al territorio per origine o per un percorso professionale sviluppato all’interno delle principali istituzioni culturali locali. L’impianto artistico è stato curato dal Maestro Leonardo De Amicis.

Gli interventi sono stati affidati al Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e al giornalista e scrittore Pierangelo Buttafuoco.

Il discorso del Presidente della Repubblica ha concluso la cerimonia che ha aperto ufficialmente l’anno di Capitale italiana della Cultura 2026 per la città dell’Aquila.