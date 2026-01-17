Lutto nel mondo del calcio: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso

AgenPress. Firenze e tutto il mondo del calcio sono in profonda tristezza per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente e proprietario della ACF Fiorentina. Commisso si è spento negli Stati Uniti all’età di 76 anni, dopo un prolungato periodo di cure, come comunicato ufficialmente dalla famiglia e dalla società viola attraverso un messaggio pubblicato sui canali del club.

Nato il 25 novembre 1949 a Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), Commisso si trasferì giovanissimo negli Stati Uniti con la famiglia. Qui costruì una brillante carriera imprenditoriale nel settore delle telecomunicazioni, fondando Mediacom, società diventata un colosso nel campo dei sistemi via cavo negli Stati Uniti.

Profondo amante del calcio, dopo aver salvato i New York Cosmos nel 2017, nel giugno 2019 concretizzò il suo grande sogno: acquistare la Fiorentina, riportando un imprenditore italo-americano alla guida del club viola dopo anni.

Nella nota ufficiale pubblicata dal club si legge che “dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”. Per la sua famiglia è stato “un esempio, una guida, un uomo leale e fedele”. L’annuncio sottolinea anche il forte legame di Commisso con la Fiorentina, le squadre giovanili e l’intero popolo viola.

Sotto la guida di Commisso la Fiorentina ha vissuto stagioni intense: ha raggiunto finali europee e di Coppa Italia, ha investito nel settore giovanile ed ha realizzato il Viola Park, un centro sportivo d’avanguardia che è diventato la “casa” del club e simbolo del futuro dei talenti viola.

Il suo legame con la città di Firenze era profondo, e tanti tifosi ricordano il suo carattere diretto e la passione con cui ha cercato di far crescere la squadra. In un’annata difficile in campionato, la notizia della sua scomparsa giunge come un colpo per tutta la comunità viola.

Con la scomparsa di Commisso si apre ora una nuova fase per la Fiorentina. La famiglia e la dirigenza dovranno affrontare decisioni importanti sul futuro societario e sull’eredità gestionale lasciata dal presidente, che ha segnato un pezzo importante della storia recente del club.

La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio in Italia e all’estero: dalle istituzioni sportive ai tifosi, passando per club e media internazionali, tutti ricordano Commisso come una figura centrale per la Fiorentina e per il calcio moderno.

Rocco Commisso lascia un’impronta indelebile nel mondo del calcio italiano e nel cuore di chi ha vissuto con lui e grazie a lui le vittorie, le sfide e la passione per il calcio viola.