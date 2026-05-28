Jannik Sinner sconfitto in modo clamoroso al secondo turno del Roland Garros

Sinner ha perso contro Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, soffrendo per il caldo

AgenPress. Jannik Sinner, uno dei favoriti per il titolo, è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros. Sinner ha perso contro Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, faticando a causa del caldo.

Sinner era reduce da una striscia di 30 vittorie consecutive iniziata a febbraio, e le probabilità che completasse il Grande Slam vincendo l’unico grande titolo che gli mancava nella sua carriera tennistica erano altissime, soprattutto considerando l’assenza del due volte campione in carica Carlos Alcaraz, infortunato al polso destro.

Sinner si è piegato più volte sul campo in terra battuta, visibilmente esausto, e con il passare del tempo correva a malapena per raggiungere i colpi, ricorrendo a palle corte e al serve-and-volley per cercare di accorciare gli scambi.

Durante i cambi di campo, cercava di rinfrescarsi con un ventilatore portatile e si metteva delle borse del ghiaccio intorno al collo.

La temperatura all’inizio della partita era di 29 gradi C e poi è salita a 32 C.

Sinner stava servendo per la partita di sul 5-4, 0-40 nel terzo set quando si è chinato sul campo e poi si è diretto verso la sua sedia. Ha chiesto aiuto e ha lasciato il campo. Il suo completo azzurro era completamente inzuppato di sudore.

Tra il terzo e il quarto set, Sinner ha ricevuto assistenza medica ed è uscito dal campo. Al suo ritorno, gli sono stati aggiunti dei sali minerali alla bevanda, ma Sinner non è riuscito a recuperare.

L’ultima sconfitta di Sinner risale al 19 febbraio, nei quarti di finale del Qatar Open. Aveva vinto cinque titoli consecutivi e perso pochissimi set.

Sullo stesso campo Philippe Chatrier, Sinner ha sprecato tre match point contro Alcaraz nella finale dello scorso anno, prima di perdere il match per il titolo al tie-break del quinto set.

Sinner ha sofferto per il caldo anche agli Australian Open contro Eliot Spizzirri a gennaio. Il tetto era chiuso e l’incontro del terzo turno si è concluso a suo favore.