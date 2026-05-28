Michela Brambilla indagata per false fatturazioni: perquisizioni della Guardia di Finanza

AgenPress. La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla è indagata dalla Procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta su presunte false fatturazioni legate alla realizzazione del programma televisivo “Dalla parte degli animali”. Nelle scorse ore la Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni che coinvolgerebbero anche altre persone finite sotto indagine.

Secondo quanto emerso, l’inchiesta dei magistrati milanesi si concentra su un presunto meccanismo di sponsorizzazioni e fatturazioni considerate dagli investigatori non regolari, collegate alla produzione e alla promozione della trasmissione televisiva dedicata al mondo animale, da anni riconducibile alla parlamentare ed ex ministra del Turismo.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle avrebbero riguardato documentazione amministrativa, contratti e rapporti economici tra società coinvolte nella produzione del programma e soggetti sponsor. Gli inquirenti stanno cercando di verificare se alcune operazioni economiche siano state utilizzate per creare costi inesistenti o per finalità fiscali irregolari.

Al momento, l’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto nell’ambito delle indagini preliminari e non implica alcuna condanna. La Procura di Milano mantiene il massimo riserbo sull’inchiesta, mentre gli investigatori proseguono nell’analisi del materiale sequestrato durante le perquisizioni.

Michela Vittoria Brambilla non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Anche il partito Noi Moderati, al momento, non ha diffuso note pubbliche sull’indagine.

Il programma “Dalla parte degli animali”, nato con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi della tutela animale e dell’ambiente, è da tempo uno dei progetti televisivi più noti legati all’attività pubblica della deputata.