Stati Uniti. Un giudice ordina agli agenti federali di interrompere l’uso dello spray al peperoncino

AgenPress. Un giudice statunitense ha ordinato alle forze dell’ordine federali che partecipano alla repressione dell’immigrazione in Minnesota di interrompere l’uso dello spray al peperoncino, la detenzione e il fermo dei manifestanti pacifici.

L’ingiunzione preliminare del giudice Katherine Menendez della Corte distrettuale degli Stati Uniti in Minnesota si applica agli agenti e funzionari federali che partecipano all’operazione Metro Surge, la controversa repressione dell’immigrazione lanciata dall’amministrazione del presidente Donald Trump, che ha promesso di catturare i migranti criminali per deportarli in tutto il Paese.

Rimarrà in vigore, ha scritto Menendez, fino alla conclusione della missione o fino a quando le condizioni non saranno tali da renderla inutile.

La sentenza ordina alle forze dell’ordine federali di interrompere qualsiasi azione contro i manifestanti pacifici, compresi coloro che protestano contro agenti e funzionari federali.

Alle forze dell’ordine federali è inoltre ordinato di non trattenere o arrestare manifestanti altrimenti legittimi, di non usare spray al peperoncino contro di loro come misura di dispersione della folla o di fermare veicoli quando non vi è alcun ragionevole sospetto che le persone a bordo stiano ostacolando gli sforzi degli agenti e dei funzionari federali in materia di immigrazione.