Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo. Trovato un corpo nell’azienda del marito

AgenPress. Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia di cui non si avevano più notizie dall’8 gennaio scorso. Nella mattinata di oggi i Carabinieri hanno rinvenuto un corpo senza vita all’interno dell’azienda del marito della donna, durante le ricerche coordinate dalla Procura di Civitavecchia.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, il cadavere — o parte di esso — è stato trovato nella sede operativa dell’azienda di movimento terra di proprietà del marito, situata in via comunale di San Francesco ad Anguillara Sabazia. Al momento non è stata resa nota l’identità della vittima, e gli accertamenti proseguono per determinare se si tratti o meno di Federica.

Fonti giornalistiche riferiscono che gli investigatori avrebbero rinvenuto, tra il terreno e i resti, una mano riconducibile al cadavere, ma la notizia è ancora in fase di conferma ufficiale.

La scomparsa di Federica Torzullo aveva già attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della Procura per tracce di sangue rinvenute in più luoghi: all’interno della casa della donna, sull’auto di famiglia, sugli abiti da lavoro del marito e anche in una cava e su un mezzo meccanico dell’azienda. Queste evidenze erano emerse nei giorni scorsi dai rilievi effettuati dai Carabinieri insieme al Nucleo Investigativo e al RIS di Roma.

Proprio per questi rinvenimenti, il marito è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario e la sua posizione è fortemente aggravata dagli elementi finora raccolti.

I militari sono ancora all’interno dell’area aziendale per proseguire i rilievi e il recupero dei resti, mentre gli esami tecnici e i test del DNA saranno fondamentali per stabilire l’identità del corpo e ricostruire le ultime ore di vita di Federica.

La Procura di Civitavecchia resta al lavoro, e nelle prossime ore è attesa una conferenza ufficiale degli inquirenti con aggiornamenti sulla perizia del DNA e sulla linea investigativa seguita.