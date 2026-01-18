Venezuela. Delcy Rodríguez da anni sotto indagine della Drug Enforcement Administration statunitense

AgenPress. L’attuale presidente del Venezuela Delcy Rodriguez, dopo la cattura di Nicolas Maduro, è da anni nel mirino della Drug Enforcement Administration statunitense e nel 2022 è stata addirittura etichettata come “obiettivo prioritario“, una designazione che la DEA riserva ai sospettati che si ritiene abbiano un “impatto significativo” sul traffico di droga.

La DEA ha accumulato un dettagliato fascicolo di intelligence su Delcy Rodríguez risalente al 2018, come dimostrano i documenti, catalogando i suoi noti complici e accuse che vanno dal traffico di droga al contrabbando di oro. Un informatore confidenziale ha dichiarato alla DEA all’inizio del 2021 che Delcy Rodríguez utilizzava gli hotel del resort caraibico di Isla Margarita “come copertura per riciclare denaro”, come mostrano i documenti.

Ancora l’anno scorso era collegata al presunto uomo di fiducia di Maduro, Alex Saab, che le autorità statunitensi hanno arrestato nel 2020 con l’accusa di riciclaggio di denaro.

Il governo degli Stati Uniti non ha mai accusato pubblicamente Rodríguez di alcun illecito penale. È interessante notare che, per la cerchia ristretta di Maduro, non rientra tra gli oltre una dozzina di funzionari venezuelani attualmente accusati di traffico di droga insieme al presidente deposto.