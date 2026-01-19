Addio a Valentino Garavani, l’imperatore della moda italiana, aveva 93 anni

AgenPress. È morto Valentino Garavani, universalmente noto come Valentino, uno dei più grandi stilisti italiani di tutti i tempi. Si è spento oggi all’età di 93 anni nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, ha reso noto un comunicato ufficiale diffuso dalla sua fondazione insieme a Giancarlo Giammetti, storico socio e compagno di una vita.

Nato l’11 maggio 1932 a Voghera, in provincia di Pavia, Valentino ha rivoluzionato l’alta moda con uno stile inconfondibile fatto di eleganza senza tempo, perfezione sartoriale e un’idea della femminilità che ha conquistato il jet set internazionale.

Dopo gli studi a Milano e Parigi, aprì la sua maison a Roma negli anni ’50 e divenne ben presto uno dei nomi più iconici nel panorama della haute couture mondiale. Il suo celebre “rosso Valentino” è entrato nell’immaginario collettivo come simbolo di glamour e raffinatezza.

Le sue creazioni hanno vestito dive, regine e protagoniste delle scene pubbliche di tutto il mondo: da Jacqueline Kennedy a Elizabeth Taylor, da Sophia Loren a celebrità contemporanee, consolidando la fama di Valentino come uno dei grandi maestri della moda del XX e XXI secolo.

Dopo il suo ritiro nel 2007, Valentino ha continuato a essere una figura di riferimento nel settore, grazie anche alla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che custodisce e promuove il suo patrimonio creativo e culturale.

La maison Valentino, fondata insieme a Giancarlo Giammetti, rimane oggi una delle case di moda italiane più celebrate al mondo, eredità duratura di un talento che ha saputo interpretare l’eleganza in tutte le sue sfaccettature.

Secondo le fonti, la camera ardente sarà allestita presso la sede museale in Piazza Mignanelli a Roma nei prossimi giorni, con i funerali in programma venerdì 23 gennaio 2026 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Addio a un gigante della moda, il cui stile ha segnato un’epoca e continuerà a ispirare generazioni future.