Borgonzoni: “Borse di studio intitolate alla memoria delle sei giovani vittime italiane della strage di Crans-Montana”

AgenPress. “Come Ministero stiamo lavorando con il coinvolgimento delle più grandi istituzioni culturali italiane all’intitolazione alla memoria di Achille, Chiara, Emanuele, Giovanni, Riccardo e Sofia di sei borse di studio per giovani appassionati di arti e spettacolo.

Un modo concreto per onorare la straordinaria voglia di vivere di questi ragazzi – troppo presto strappati alla vita e ai loro affetti – e mantenere alta l’attenzione – soprattutto degli adulti – su quanto accaduto a Crans-Montana la notte di Capodanno. Un’iniziativa che allo stesso tempo vuole rappresentare un segnale di speranza: l’obiettivo è infatti far sì che, nel ricordo delle vittime, altri giovani possano realizzare i propri sogni”.

Lo rende noto il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.