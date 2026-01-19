Bruce Springsteen dedica una canzone a Renee Good. L’ICE usa “tattiche della Gestapo”

La leggenda del rock si stava esibendo nel suo stato d’origine quando ha affermato che gli ufficiali federali dell’immigrazione stanno usando “tattiche della Gestapo” contro gli americani.

AgenPress. Durante un’esibizione, Bruce Springsteen ha criticato aspramente la repressione federale nei confronti degli immigrati, dedicando una canzone alla memoria di Renee Nicole Good, uccisa da un agente dell’ICE a Minneapolis.

Springsteen ha definito le forze dell’ordine federali che hanno preso parte alla repressione dell’amministrazione Trump come “truppe federali pesantemente armate e mascherate che invadono una città americana, usando tattiche della Gestapo contro i loro concittadini”.

Sabato sera Springsteen si stava esibendo al Light of Day Winterfest presso il Count Basie Center for the Arts di Red Bank, nel New Jersey, quando ha dedicato la sua canzone del 1978 “The Promised Land” alla memoria di Good.

Nel video, Springsteen ha affermato di aver scritto la canzone “come un’ode alle possibilità americane” e ha aggiunto che l’insieme degli ideali e dei valori degli Stati Uniti “viene messo alla prova come mai prima nei tempi moderni”.

Ha detto alla folla che sperava che il suo messaggio arrivasse al presidente Donald Trump.

“Se credete di non meritare di essere assassinati per aver esercitato il vostro diritto americano a protestare, allora mandate un messaggio a questo presidente. E come ha detto il sindaco di quella città: ‘L’ICE dovrebbe andarsene da Minneapolis’.

La portavoce della Casa Bianca Abigail Jackson ha risposto alle critiche di Springsteen.

“Purtroppo per Bruce, a nessuno importa delle sue cattive opinioni politiche”, ha detto Jackson. “E se credesse davvero nel ‘potere della legge’, capirebbe che gli immigrati clandestini criminali dovrebbero essere espulsi, che ostacolare le operazioni delle forze dell’ordine federali è un reato e che gli agenti hanno il diritto di agire per legittima difesa se un individuo usa la propria auto come arma mortale”.