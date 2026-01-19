type here...

Putin riceve l’invito dagli Stati Uniti a unirsi al Consiglio per la pace a Gaza

Primo Piano
redazione
Da redazione
AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto un invito a far parte del Consiglio per la pace a Gaza e questa opportunità è stata presa in considerazione, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Il Presidente Putin ha effettivamente ricevuto un’offerta attraverso i canali diplomatici per entrare a far parte di questo Consiglio per la Pace. Stiamo attualmente studiando tutti i dettagli di questa proposta”, ha dichiarato Peskov. “Speriamo di contattare la parte statunitense per chiarire tutti i dettagli”, ha aggiunto.

Si prevede che il consiglio inizi a lavorare durante la seconda fase del piano di pace, concordato da Israele e dal movimento palestinese Hamas nell’ottobre 2025, con la mediazione di Egitto, Qatar, Stati Uniti e Turchia.

