Tragedia ferroviaria in Spagna: due treni ad alta velocità deragliano vicino Córdoba

AgenPress. Una grave tragedia ha colpito la rete ferroviaria spagnola: due treni ad alta velocità sono deragliati e si sono scontrati nei pressi della località di Adamuz, nella provincia di Córdoba, causando decine di morti e numerosi feriti.

L’incidente è avvenuto domenica sera, intorno alle 19:39 locali, sulla linea ad alta velocità che collega Málaga a Madrid. Secondo le autorità spagnole, un treno Iryo in direzione Madrid sarebbe deragliato e finito sul binario opposto, colpendo in pieno un convoglio Renfe Alvia diretto a Huelva. Questo urto ha provocato il deragliamento anche del secondo treno, facendo precipitare diversi vagoni in un terrapieno e causando gravi danni strutturali.

Il bilancio fornito dalle autorità è ancora provvisorio e destinato a cambiare man mano che i soccorritori completano le operazioni, ma al momento:

Sono state confermate almeno 39 persone morte nell’incidente.

Circa 100–245 persone risultano ferite, di cui molte in condizioni gravi.

I soccorritori hanno trovato passeggeri intrappolati tra le lamiere dei vagoni deformati e alcuni carri sono precipitati in un terrapieno profondo diversi metri, rendendo le operazioni di estrazione complesse.

I numeri sono ancora provvisori e vari media riportano bilanci leggermente differenti, mentre le autorità proseguono con i recuperi e i riconoscimenti delle vittime.

Testimoni e sopravvissuti hanno descritto momenti di panico e disperazione subito dopo l’incidente: passeggeri intrappolati hanno cercato di rompere i vetri con gli strumenti di emergenza, mentre i soccorritori – inclusi vigili del fuoco, ambulanze, personale sanitario e forze dell’ordine – lavoravano incessantemente per liberare i feriti e recuperare i corpi.

L’incidente ha dinamiche ancora non del tutto chiarite: è avvenuto su un tratto di linea recentemente rinnovato e prevalentemente rettilineo, rendendo il deragliamento e la collisione particolarmente inspiegabili per ora.

Le autorità spagnole hanno reagito immediatamente con un imponente schieramento di mezzi e personale per gestire l’emergenza:

Il governo ha sospeso temporaneamente tutti i servizi ferroviari ad alta velocità tra Madrid e Andalusia. Il primer ministro spagnolo Pedro Sánchez e altri leader nazionali hanno espresso cordoglio e annunciato che la causa dell’incidente sarà oggetto di un’indagine approfondita. Centri di assistenza per familiari delle vittime sono stati allestiti nelle principali stazioni ferroviarie, mentre i servizi di emergenza lavorano giorno e notte sul luogo dell’incidente.

Se confermato, questo incidente potrebbe rappresentare uno dei peggiori disastri ferroviari degli ultimi anni in Spagna, superando in gravità numerosi precedenti incidenti sulla rete ad alta velocità.

Le autorità hanno avviato un’inchiesta ufficiale per determinare le cause tecniche e umane della tragedia, con particolare attenzione all’infrastruttura della linea, ai sistemi di segnalazione e alle condizioni operative dei treni coinvolti.