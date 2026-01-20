Ecco come sarà il “Consiglio per la pace” di Donald Trump. Entrerà in vigore quando sarà firmata almeno da tre Nazioni”

AgenPress. Donald Trump vorrebbe istituire un “Consiglio per la pace”, sotto il suo controllo, per risolvere i conflitti in tutto il mondo, in concorrenza con l’ONU, i cui seggi permanenti costerebbero un miliardo di euro, secondo il documento ufficiale ottenuto dall’AFP.

La Casa Bianca aveva annunciato, come parte dell’accordo per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, l’istituzione di un Consiglio per la pace.

Da fine settimana, molti Paesi hanno iniziato ad annunciare di aver ricevuto un invito a partecipare a questo Consiglio, tra cui Germania, Francia e Canada. Ma oltre ai tradizionali alleati degli Stati Uniti, anche altri Paesi, come la Russia, hanno ricevuto un invito pertinente.

Tuttavia, la bozza della “carta” del Consiglio rivela che esso mira ad avere maggiori e più ampie responsabilità e una missione che vada oltre Gaza e sembra essere promosso come sostituto dell’ONU.

“Il Consiglio per la pace è un’organizzazione internazionale che si propone di promuovere la stabilità, ripristinare una governance credibile e legittima e garantire una pace duratura in tutte le aree colpite o minacciate da conflitti”, si legge nella prefazione al testo inviato ai Paesi che hanno ricevuto l’invito a partecipare al Consiglio.

Il testo di otto pagine critica fin dall’inizio “gli approcci e le istituzioni che troppo spesso hanno fallito”, con un chiaro riferimento alle Nazioni Unite, e invita i paesi a trovare “il coraggio” di allontanarsene. Allo stesso tempo, sottolinea “la necessità di un’organizzazione internazionale per il mantenimento della pace più flessibile ed efficace”.

Trump sarà “il primo presidente del Consiglio per la pace”, i cui poteri saranno ampi: solo lui ha l’autorità di “invitare” altri capi di Stato e di governo a unirsi al Consiglio e può revocarne la partecipazione, a meno che non vi sia un veto sostenuto da “una maggioranza di due terzi degli Stati membri”.

Inoltre, la sua presidenza sembra essere a vita. Può “nominare un successore” “in qualsiasi momento” e può essere sostituito solo se “si dimette volontariamente” o se è ritenuto “incompetente” dall’intero “consiglio esecutivo” dell’organizzazione, da lui stesso formato.

Sebbene le decisioni siano prese “dalla maggioranza degli Stati membri”, ognuno dei quali ha “un voto”, vengono poi “sottoposte all’approvazione del presidente”, il che in pratica significa che Trump ha diritto di veto, pur avendo anche il controllo dell’agenda.

“Ciascuno Stato membro ha un mandato della durata massima di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Statuto, rinnovabile dal Presidente.

“Questo termine di tre anni non si applica agli Stati membri che verseranno più di un miliardo di dollari in contanti al Consiglio per la pace nel primo anno dopo l’entrata in vigore della Carta”, aggiunge il testo, senza fornire ulteriori chiarimenti.

La Casa Bianca non ha ancora pubblicato l’elenco dei Paesi invitati a partecipare al Consiglio di Pace. Molte capitali hanno annunciato di aver ricevuto un invito, ma non tutte hanno specificato se intendono accettarlo o meno.

Inoltre, ieri Trump ha confermato di aver invitato anche Vladimir Putin.

La Francia “non può accettare l’invito per ora” ha dichiarato ieri sera il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot, mentre il governo tedesco ha valutato la necessità di “coordinarsi” con i suoi partner.

In risposta al rifiuto di Parigi, Trump ha minacciato di imporre dazi del 200% sui vini e sugli champagne francesi.

Tra gli altri paesi che hanno ricevuto l’invito ci sono Grecia, Italia, Ungheria, Albania, Argentina, Brasile, Paraguay, Egitto, Giordania, Slovenia, Polonia, Turchia, India. Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stata invitata, ma non ha risposto, ha affermato il suo portavoce.

Il Re del Marocco parteciperà al Consiglio per la Pace in qualità di “membro fondatore”.

Secondo la “carta” del Consiglio di pace, essa “entrerà in vigore” quando sarà firmata da “tre stati”.