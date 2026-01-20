La Cina invitata a unirsi al “Consiglio di pace” di Trump

AgenPress. La Cina ha confermato oggi di essere stata invitata a partecipare al “Consiglio per la pace” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un invito che Washington ha esteso a decine di paesi nell’ambito dell’impegno di Trump di lanciare un’iniziativa globale volta a risolvere i conflitti.

Tuttavia, Pechino, che di recente ha raggiunto una fragile tregua commerciale con Washington, non ha chiarito se accetterà o rifiuterà l’invito.

Finora i governi di tutto il mondo hanno reagito con cautela all’invito di Trump a partecipare a questa iniziativa, che secondo i diplomatici potrebbe indebolire le Nazioni Unite.

Questa iniziativa inizierà affrontando il conflitto a Gaza e si estenderà poi ad altre situazioni. Il consiglio di questa iniziativa avrà Trump come presidente a vita. Gli Stati membri saranno limitati a mandati triennali, a meno che non contribuiscano ciascuno con 1 miliardo di dollari.

“La parte cinese ha ricevuto un invito dagli Stati Uniti”, ha affermato Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri cinese.

Quando gli è stato chiesto se la Cina avrebbe accettato l’invito, ha rifiutato di commentare.

Alla domanda su come la Cina valuta la presidenza di Trump nell’ultimo anno, in particolare per quanto riguarda la sua posizione sul Venezuela e la sua minaccia di annettere la Groenlandia, il portavoce non ha voluto esprimere una valutazione.

“Nell’ultimo anno, le relazioni tra Cina e Stati Uniti hanno vissuto alti e bassi, ma hanno raggiunto una stabilità dinamica complessiva”, ha affermato Guo, spiegando che ci si può aspettare una fluttuazione occasionale nei rapporti tra i due Paesi.

Guo ha affermato che la Cina è disposta a collaborare con gli Stati Uniti per stabilizzare ulteriormente le relazioni, tutelando al contempo i propri interessi.