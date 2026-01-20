Rasmussen: “Basta con le adulazioni a Trump. Nessuna concessione sulla Groenlandia”

AgenPress. La NATO sta affrontando la crisi più grave della sua storia, in seguito alle minacce di Donald Trump sulla Groenlandia, ed è ora di smetterla di “adulare” il presidente degli Stati Uniti, ha affermato l’ex capo dell’Alleanza del Nord Atlantico Anders Fogh Rasmussen.

Intervenendo al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, l’ex segretario generale della NATO danese ha sottolineato che l’Europa dovrebbe reagire duramente dal punto di vista economico se gli Stati Uniti imponessero dazi agli alleati della NATO che inviano truppe in Groenlandia.

“È davvero in gioco il futuro della NATO”, ha affermato Rasmussen, che è stato primo ministro della Danimarca dal 2001 al 2009 e capo della NATO dal 2009 al 2014.

“Questa non è solo una crisi per la NATO, è una crisi per l’intera comunità transatlantica e una sfida per il mondo, per l’ordine internazionale che abbiamo conosciuto dalla Seconda guerra mondiale”, ha affermato.

“Il tempo delle adulazioni è finito. Basta! Non funziona. Il fatto è che Trump rispetta solo la forza e il potere. E l’unità. È esattamente ciò di cui l’Europa ha bisogno in questo momento”, ha affermato.

“Se Trump attaccasse la Groenlandia e lanciasse un’azione militare contro di essa, ciò significherebbe essenzialmente la fine della NATO”, ha aggiunto. Secondo lui, questa crisi distrae anche dalla guerra in Ucraina, “una minaccia reale”.

“Tutti ormai parlano della Groenlandia, che non rappresenta una vera minaccia per la sicurezza del Nord Atlantico”, ha avvertito.

Ha affermato di non criticare l’attuale capo della NATO Mark Rutte, che spesso parla bene di Trump. Ma Rasmussen ha affermato che è giunto il momento di un nuovo approccio da parte dell’Europa.

Come ha sottolineato, lo strumento anti-coercizione (ACI), il cosiddetto “bazooka commerciale” dell’UE che fornisce ampi poteri per gestire le pressioni economiche, dovrebbe essere sul tavolo dopo che Trump ha minacciato otto paesi europei di imporre dazi finché agli Stati Uniti non sarà consentito acquistare la Groenlandia.

“Possiamo soddisfare tutte le richieste di Donald Trump”, ha sostenuto. Tranne una: la concessione della Groenlandia, che “non è in vendita e, da esperto immobiliare, dovrebbe sapere che se una proprietà non è in vendita, non si può acquistare”.