Davos. Trump sospende i dazi doganali legati alla Groenlandia su 8 paesi europei

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che non avrebbe imposto tariffe sugli otto paesi europei, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° febbraio, a meno che tali paesi non consentissero agli Stati Uniti di assumere il controllo della Groenlandia.

Sabato Trump ha dichiarato che avrebbe applicato dazi del 10% a partire dal mese prossimo alla Danimarca, al Regno Unito e agli altri paesi coinvolti nelle esercitazioni NATO.

“Sulla base di un incontro molto produttivo che ho avuto con il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, abbiamo definito il quadro di un futuro accordo riguardo alla Groenlandia e, di fatto, all’intera regione artica”, ha scritto Trump su Truth Social.

“Sulla base di questo accordo, non imporrò i dazi la cui entrata in vigore era prevista per il 1° febbraio”, ha aggiunto.

Trump aveva affermato che se quei paesi non avessero ottemperato alle sue richieste entro giugno, i dazi sarebbero aumentati al 25%.