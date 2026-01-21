type here...

Davos. Trump sospende i dazi doganali legati alla Groenlandia su 8 paesi europei

Speciali AgenpressPrimo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che non avrebbe imposto tariffe sugli otto paesi europei, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° febbraio, a meno che tali paesi non consentissero agli Stati Uniti di assumere il controllo della Groenlandia.

Sabato Trump ha dichiarato che avrebbe applicato dazi del 10% a partire dal mese prossimo alla Danimarca, al Regno Unito e agli altri paesi coinvolti nelle esercitazioni NATO.

“Sulla base di un incontro molto produttivo che ho avuto con il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, abbiamo definito il quadro di un futuro accordo riguardo alla Groenlandia e, di fatto, all’intera regione artica”, ha scritto Trump su Truth Social.

“Sulla base di questo accordo, non imporrò i dazi la cui entrata in vigore era prevista per il 1° febbraio”, ha aggiunto.

Trump aveva affermato che se quei paesi non avessero ottemperato alle sue richieste entro giugno, i dazi sarebbero aumentati al 25%.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits