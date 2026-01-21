L’operazione “Sell America” ​​ha costretto gli investitori a svendere azioni e obbligazioni statunitensi

AgenPress. I mercati globali sono crollati dopo che il presidente Donald Trump ha riacceso i timori di una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, il principale partner commerciale degli Stati Uniti.

Trump non ha mostrato alcun segno di voler fare marcia indietro sulla sua minaccia di colpire sette paesi dell’UE e il Regno Unito con nuovi dazi, a meno che non sostengano la sua spinta per il controllo americano della Groenlandia.

Durante un briefing alla Casa Bianca, a Trump è stato chiesto fino a che punto sarebbe disposto a spingersi per assicurarsi il controllo della Groenlandia “Lo scoprirete”, ha affermato.

Lunedì, Trump aveva risposto “no comment” a una domanda sulla sua disponibilità a usare la forza per impadronirsi del territorio groenlandese.

L’S&P 500 ha chiuso martedì in ribasso di circa il 2,1%, la sua peggiore giornata da ottobre. Il Nasdaq Composite è crollato di oltre il 2,4%. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di circa 870 punti, poco più dell’1,7%.

Le perdite dell’S&P 500 di martedì hanno annullato i guadagni dell’indice registrati finora nell’anno. Il Nasdaq è ora in calo di oltre l’1% nel 2026.

La vendita ha comportato la perdita di oltre 1,2 trilioni di dollari di valore dall’indice S&P 500, mentre gli investitori digerivano l’onda d’urto globale della minaccia di Trump di legare i dazi statunitensi alla sua offerta, ampiamente impopolare, di acquisire la Groenlandia.

Gli investitori hanno anche venduto titoli di Stato statunitensi, facendo salire i tassi di interesse. L’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi si traduce solitamente in tassi di interesse sui mutui e interessi sui nuovi prestiti personali più elevati.

I metalli preziosi, considerati beni rifugio in periodi di turbolenza, hanno raggiunto massimi storici. L’oro è balzato di oltre il 2% martedì, mentre l’argento ha registrato un leggero rialzo nelle contrattazioni di metà giornata.

Il prezzo dell’argento è già aumentato di oltre il 30% quest’anno, spingendo la Zecca degli Stati Uniti a sospendere brevemente la vendita di monete da collezione in argento per rivalutarle.

L’indice ICE del dollaro statunitense, che misura la forza del dollaro rispetto alle valute internazionali, è sceso dello 0,8%, rischiando di segnare il suo peggior giorno da aprile, quando Trump annunciò il suo programma tariffario e scatenò una svendita di azioni e obbligazioni statunitensi.

Quando i rendimenti dei titoli del Tesoro aumentano, in genere aumentano anche i tassi dei mutui e gli interessi applicati ai prestiti personali, ai prestiti auto e altro ancora.

Nelle ultime settimane, la Casa Bianca ha messo in campo una serie di strumenti politici volti ad abbassare il costo della vita per i consumatori statunitensi.