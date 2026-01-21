Nuovo incidente di treni in Spagna: un morto e decine di feriti

AgenPress. Nelle ultime ore un nuovo grave incidente ferroviario ha colpito la Spagna, appena due giorni dopo il terribile deragliamento ad alta velocità in Andalusia che ha causato decine di vittime e centinaia di feriti.

Questa volta l’episodio è avvenuto nei pressi di Barcellona, tra le località di Gelida e Sant Sadurní d’Anoia sulla linea regionale R4 delle ferrovie Rodalies de Catalunya, dove un treno pendolare è deragliato dopo essere stato travolto da un muro di contenimento crollato sui binari a causa del maltempo.

Bilancio provvisorio dell’incidente: 1 vittima: il macchinista del convoglio è morto nell’impatto. Almeno 37 feriti, alcuni in condizioni serie e tra questi passeggeri e membri dell’equipaggio. Il treno coinvolto è un convoglio regionale affollato di pendolari al momento del deragliamento.

I soccorritori sono intervenuti con numerose ambulanze e squadre d’emergenza locali, mentre le autorità regionali hanno descritto la situazione come allarmante, soprattutto per il tempo avverso e il terreno scivoloso.

Il nuovo deragliamento si aggiunge a una serie di incidenti ferroviari che stanno mettendo in luce problemi alla rete spagnola:

Solo pochi giorni fa, due treni ad alta velocità si sono scontrati nella provincia di Córdoba, causando un vero e proprio disastro ferroviario. Secondo le fonti più aggiornate:

Almeno 42 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite.

Il deragliamento è avvenuto in un tratto rettilineo e recentemente rinnovato della linea.

Le cause sono ancora indagate, ma si ipotizza un guasto strutturale ai binari e non un errore umano.

La tragedia ha spinto il governo spagnolo a dichiarare tre giorni di lutto nazionale.

Maltempo e cedimenti strutturali sembrano essere alla base del deragliamento vicino Barcellona: nelle ultime ore la Catalogna è stata colpita da forti piogge con allerta rossa, che avrebbero indebolito muri di contenimento e pendii ai lati della ferrovia.

Il clima di preoccupazione è aumentato dopo la tragedia ad alta velocità, con esperti e sindacati che chiedono verifiche rapide sulla sicurezza dell’intera rete ferroviaria.

La Spagna si trova ora ad affrontare una sequenza di incidenti ferroviari rilevanti nel giro di pochi giorni, con impatti umani tragici e crescenti interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture. Le autorità hanno promesso indagini approfondite e controlli urgenti su tutte le linee colpite dal maltempo o da potenziali cedimenti.