Sindacato lobbisti su via libera a legge su lobby

Cronaca
AgenPress. Il Sindacato Rappresentanti di Interessi Parlamentari (Sirip) accoglie con enorme soddisfazione il via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera alla proposta di legge sulla regolamentazione delle lobby.

“Si tratta di una misura attesa da decenni e chiesta da più parti – afferma Achille Ducoli, presidente Sirip – La regolamentazione delle lobby garantirà finalmente trasparenza in questo settore e professionalità, dove fino ad oggi regnava il far west, introducendo regole chiare che impediranno opacità e ambiguità. L’attività del lobbista, ossia del portatore d’interesse, non può essere confusa con altre funzioni o peggio esercitata attraverso modalità illegittime che danneggiano tutte le parti della società civile che necessitano di una rappresentanza”.

“Per tali motivi, e in qualità di sindacato nato proprio per rappresentare i portatori d’interesse sani, siamo felici dell’avvio dell’iter parlamentare per arrivare a una legge sulle lobby, e daremo il massimo supporto affinché vengano rispettati i criteri di etica, trasparenza e correttezza” – conclude Ducoli.

