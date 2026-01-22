Sudan: oltre 8 milioni di bambini non vanno a scuola. Quasi la metà dei 17 milioni in età scolare

AgenPress. Quasi tre anni di guerra in Sudan hanno privato più di otto milioni di bambini della loro istruzione, ha dichiarato oggi l’organizzazione non governativa Save the Children, sottolineando una delle chiusure del sistema scolastico più lunghe nella storia del mondo.

“Più di otto milioni di bambini, quasi la metà dei 17 milioni in età scolare, sono rimasti circa 484 giorni senza mettere piede in una classe”, ha affermato in una nota l’organizzazione umanitaria per la protezione dei bambini.

Si tratta di una delle “chiusure scolastiche più lunghe al mondo”, prosegue la ONG, che ha ormai superato la chiusura del sistema educativo durante la pandemia di COVID-19, che è stata la più lunga nelle Filippine.

In Sudan, un paese quattro volte più grande della Francia, da metà aprile 2023 è in corso una guerra di potere tra l’esercito regolare e i paramilitari. “Molte scuole sono chiuse, ma sono state danneggiate dalla guerra o vengono utilizzate come rifugi” .

Senza investimenti urgenti, avverte la direttrice della ONG, Inger Asing, “rischiamo di condannare un’intera generazione a un futuro segnato dal conflitto armato”.

La guerra, che ha causato la morte di decine se non centinaia di migliaia di persone, sta causando quella che l’ONU definisce “la peggiore crisi umanitaria del mondo”.

L’ONU ha ripetutamente espresso la preoccupazione che in Sudan ci sarà almeno una “generazione perduta”.