Trump avverte l’Iran: “Smettetela di sviluppare armi nucleari”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato l’Iran a smettere di sviluppare armi nucleari, avvertendo che se non lo farà, gli Stati Uniti interverranno.

In un’intervista con la CNBC da Davos, in Svizzera, Trump ha detto dell’Iran: “Devono smetterla con le armi nucleari”. Ricordando l’attacco statunitense agli impianti nucleari iraniani dello scorso giugno, ha avvertito che se Teheran non si adeguerà, “accadrà di nuovo”.

Commentando le proteste antigovernative in Iran, Trump ha affermato che le autorità stavano pianificando di impiccare 837 persone giovedì. “Ho detto loro: ‘Non potete farlo'”, ha continuato, aggiungendo che stavano “sparando indiscriminatamente ai civili per le strade”.

“Ci auguriamo che non ci saranno ulteriori provvedimenti”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti.

